Die Badner Bahn ist ein Erfolgsprojekt für die Pendlerinnen und Pendler zwischen Wien und Niederösterreich. Zuletzt haben Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Bürgermeister Michael Ludwig im Dezember 2019 die Weichen für die Pendler-Angebote bis zum Jahr 2035 gestellt. Nun steht mit der Beschlussfassung des 9. Mittelfristigen Investitionsprogramms die nächste Weichenstellung im Öffentlichen Verkehr zwischen Niederösterreich und Wien an.

„Für die Umsetzung der von uns geplanten Angebote auf der Badner Bahn bedarf es sowohl einer sicheren Infrastruktur, die technisch dem Status quo entspricht, als auch modernen, barrierefreien Haltestellen. Genau hierfür stellen wir mit dem Investitionsprogramm im Umfang von 60 Millionen Euro die Weichen. Die Badner Bahn ist und bleibt damit eines der besten Beispiele für eine gelungene Zusammenarbeit über die Bundeslandgrenzen hinweg“, so Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Die Beschlussfassung des Investitionsprogramms in Niederösterreich soll in den kommenden Wochen erfolgen.

Bereits beschlossen wurde das Investitionsprogramm von der Wiener Stadtregierung in ihrer heutigen Sitzung. „Die gemeinsame Vorgehensweise bei der Badner Bahn zeigt auf, wie wir erfolgreiche Verkehrspolitik in der Ost-Region gestalten. Dabei dürfen die Bundeslandgrenzen unsere Planungen und Vorhaben nicht behindern. Denn unser gemeinsames Ziel ist, Mobilität in Wien und im Wiener Umland möglichst nachhaltig zu gestalten“, so Wiens Bürgermeister Michael Ludwig.

Das Investitionsprogramm umfasst verschiedenste Maßnahmen, die sowohl in Niederösterreich als auch in Wien Wirkung entfalten. „Wir sprechen hier etwa von Investitionen in eine 2. Haltestelle bei der SCS, die Modernisierung und Erneuerung von Bahnhöfen und Haltestellen, wie in Maria Enzersdorf und Traiskirchen oder einem neuen Sicherheitspaket“, nennt Niederösterreichs Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko einige Beispiele.

„Mit Investitionen in die Haltestelle Neu Erlaa, dem Ankauf von Geräten und Fahrzeugen zur Wartung und Erneuerung der Infrastruktur und Verbesserungen in die Infrastruktur der Wiener Lokalbahnen stellen wir die Badner Bahn fit für die Zukunft auf“, so Stadtrat Peter Hanke, zuständig für die Wiener Stadtwerke.