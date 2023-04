Hernsteiner Start-up bei „2 Minuten 2 Millionen“

Am Dienstag, 25. April ist es wieder soweit und eine neue Folge von „2 Minuten 2 Millionen“ steht um 20.15 Uhr auf PULS 4 & ZAPPN am Programm. Dann sind wieder neue Start-ups mit ihren Ideen und Visionen im Rampenlicht. In der neuen Ausgabe am 25. April sind auch Sandra Zima und Doris Krapfenbauer mit ihrer Jungfirma „Snagy“ mit dabei. Können sie die neue, hochkarätige Jubiläumsrunde der Investoren von ihren Produkten überzeugen? Neben den beiden Neo-Investoren Topmodel Barbara Meier und Vollblut-Unternehmer Christian Jäger, sind Müsli-Millionär Heinrich Prokop, Mediashop-Gründerin Katharina Schneider, Bautycoon Hans Peter Haselsteiner und SevenVentures Austria Vice President Daniel Zech wieder mit dabei.

Sandra Zima und Doris Krapfenbauer wollen Schadstoffen, chemischen Gerüchen und der Kurzlebigkeit bei Babyprodukten Einhalt gebieten. Sie rücken bei ihren „Snagy“-Produkten - wie den kuscheligen Sitzsäcken, Accessoires wie Geburtserinnerungskissen oder Kreativkronen - Recycling und Nachhaltigkeit kombiniert mit Entspannung und Design in den Fokus. Damit möchten sie Kindern von Beginn an ein Grundverständnis von Nachhaltigkeit mit auf den Weg geben. „Bei der Entwicklung haben wir uns viele Gedanken gemacht, recherchiert und auch unsere Kinder miteinbezogen“, sagen die beiden. Ihr Kuschelsitzsack zum Beispiel ist vom Baby bis zur schwangeren Mami beliebt - werden sie auch die „2 Minuten 2 Millionen“-Investoren für sich gewinnen können?

Topmodel Barbara Meier mit einem "Snagy"-Produkt. Wird sie bei Sandra Zima und Doris Krapfenbauer investieren? Foto: PULS 4 Gerry Frank

