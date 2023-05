„La dolce vita“ in Ebreichsdorf

Bürgermeister Wolfgang Kocevar und Kultur Stadtrat Salih Derinyol, beide SPÖ, begrüßten die Markthändler und Besucher. Mit dabei waren auch Vizebürgermeister Christian Pusch (SPÖ), Stadträtin Maria T. Melchior (Grüne), Stadtrat Markus Gubik (FPÖ) und Gemeinderätin Anneliese Hafner (FPÖ).

Von Mittwoch bis Samstag, 10. bis13. Mai, präsentieren insgesamt sechs Händler von dolcevita – mercato italiano mit einem traditionellen „Italienischen Spezialitätenmarkt“ ihre Produkte am Hauptplatz vor dem Rathaus. Erstmals wurde zusätzlich zu den italienischen Delikatessen auch italienische Mode angeboten. Und das heimische Restaurant „Il Cavallino“ verwöhnt alle Gäste mit frisch zubereiteten Pizzen und warmer Pasta „to go“.

Natürlich gab es, wie das Jahr zuvor, eine große regionale Auswahl an frischen Produkten aus „Bella Italia“, die zum Verkosten und Genießen vor Ort oder auch für zu Hause einladen. Zwischen frischen Oliven, Trüffelsalami, Provolone und Co. warten auch landestypische Weine. Nachmittags begleiten mediterrane Klänge von DJ Tom de Belfore das Treiben und am Samstag sorgt italienische Livemusik mit „Domenico Limardo“ noch mehr italienische Stimmung.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.