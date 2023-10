Viele Herausforderungen: Jägerschaft im Bezirk Baden stark gefordert

Der Beginn des Herbstes läutet auch wieder die Jagdsaison ein. Während sich viele Fleischliebhaber auf Hirschragout und Co. freuen, gehört zu der Arbeit der Jägerinnen und Jäger aber noch wesentlich mehr dazu, als für Wildfleisch zu sorgen. Und diese Arbeit geht mit so manchen Herausforderungen einher.

Eine dieser ist etwa die Afrikanische Schweinepest. Laut Badens Bezirksjägermeister Karl Wöhrer stehe diese „unmittelbar vor den Toren Österreichs“. „Besonders im Osten ist die Gefahr akut, entlang des Grenzverlaufs zu Niederösterreich. Eine Einschleppung kann leider sehr rasch durch Tourismus oder Fernfahrern erfolgen“, erklärt Wöhrer.

Mitgebrachte, infizierte Speisen etwa können eine Ursache dafür sein. Wildschweine könnten diese aufnehmen und sich infizieren, wodurch der Kreislauf für Infektionen für anderer Wildschweinpopulationen, aber auch Hausschweinebestände, beginnen würde.

„Aber auch Landwirte die mit gleichen Gummistiefeln im Ausland jagen und zu Hause den Stall betreten stellen ein großes Risiko dar. Hierüber wird stets Aufklärungsarbeit bei allen jagdlichen Veranstaltungen geleistet“, sagt Wöhrer. Neu sei hier auch die Ausbildung von Jagdhunden zur Auffindung von toten Wildschweinen, sogenannten Kadaverspürhunden, die in Zusammenarbeit mit der Polizei ausgebildet werden.

Eine weitere Herausforderung stellen Wölfe dar. Nicht zwingend im Bezirk Baden, im niederösterreichischen Waldviertel etwa aber schon eher. Dem Bezirksjägermeister nach würden sowohl Zäune als auch Herdenschutzhunde dieses „komplexe Thema nicht lösen“. Die Geographie und der steinige Untergrund ließen die Errichtung von Zäunen schließlich nicht überall zu, zudem Wölfe sehr lernfähig seien und schlicht neue Wege fänden.

Hohes Aufkommen an Fallwild

Besonderen Einsatz erfordere die Bergung von Fallwild, also Wildtieren, die durch Kollissionen mit Kraftfahrzeugen sterben. Bergungseinsätze könnten dabei durchaus gefährlich werden: „Da Fallwildbergungen meist in der Dämmerung beziehungsweise nachts passieren, ist das durch das Verkehrsaufkommen oftmals sehr gefährlich. Dafür gibt es jetzt auch eigens reflektierende Warnwesten vom Jagdverband, um hier die Jäger im Einsatz besser sichtbar zu machen.“

Vom Autoverkehr besonders stark bedroht sind Rehe und Hasen. Fast jedes vierte Reh aller erlegten Rehe im Bezirk sei Fallwild. Im Bezirk Baden macht das etwa 800 Stück Rehwild aus. Etwa 500 Hasen würden jedes Jahr überfahren, und auch Wildschweine oder Rothirsche fielen immer wieder dem Straßenverkehr zum Opfer. Hierbei käme es auch oftmals zu Personenschäden.

Fehlendes Wasser aufgrund extremer Hitze

Wie in vielen Bereichen, fordere der Klimawandel auch die Jägerschaft. Als besonderes Problem nennt Wöhrer hier die extreme Hitze: „Vielerorts zeigt sich diese durch ausgetrocknete Bachläufe sowie versiegte Quellen. Die Jägerschaft ist hier sehr gefordert mit der Schaffung von künstlichen Wasserstellen und der Ausbringung von Saftfutter.“

Vor allem in den Niederwildgebieten sei dies für viele Hasen nach dem Ernteschock überlebensnotwendig. Neben Hasen leide zudem das Schalenwild, also etwa Gämse, unter den veränderten klimatischen Bedingungen. „Es ist wissenschaftlich belegt, dass Gamswild bereits mit reduziertem durchschnittlichen Körpergewicht auf den Klimawandel reagiert“, sagt Wöhrer. Auch bei der Versorgung des Jungwilds spiele fehlendes Wasser eine große Rolle.

Die Jägerinnen und Jäger im Bezirk stehen also vor einer Reihe von Aufgaben. Aber wie steht es um den Nachwuchs in der Jägerschaft? Wöhrer sieht „enormes Interesse“ an der Jagd, denn schließlich seien die jährlich stattfindenden Ausbildungskurse stets ausgebucht. „Die Kursabende werden mit großer Disziplin und regelmäßig besucht, und dies doch über einen Zeitraum von mehreren Monaten. Die Kursteilnehmer sind allen Altersgruppen angehörig, wobei ein höherer Anteil an Jugendlichen wünschenswert wäre“, so Wöhrer.

Seit letztem Jahr gebe es das virtuelle Revier mit verschiedenen Reviertypen und einer ausgestatteten Jagdhütte unter www.wildesrevier.at zu erkunden. „Dies ist speziell für Kinder gedacht, wird aber auch schon sehr oft und gerne in den Schulen im Unterricht verwendet“, erklärt der Bezirksjägermeister.

Auch der Anteil an Frauen innerhalb der Jägerschaft steige seit Jahren stetig. Etwa 20 Prozent der Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer seien weiblich. „Auch aktiv in den Revieren ist dieser Trend zu sehen. Das heißt, die Revierarbeit wird vielfach von Frauen übernommen, als auch die tatsächliche Jagd.“