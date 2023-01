NEOS fordern Badener Bildungsgipfel

Im Rahmen der Präsentation der „pinken“ Partei-Themen 2023 für Baden sprechen die NEOS Klartext. Die Schwerpunkte: Zukunftsplanung, Standortentwicklung und die Erweiterung sowie Verbesserung der Bildungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen in der Region.

Alle Anträge in diese Richtungen seien in den vergangenen drei Jahren von den Regierungsparteien ÖVP und Grünen in der Stadt abgelehnt worden. Im Fokus steht das Bildungsthema. „Wir wünschen uns einen Bildungsgipfel mit Gestaltungsmöglichkeiten, an dem nicht nur die Politik teilnimmt, sondern vor allem Schüler und Schülerinnen, Lehrer und Lehrerinnen und Elternvertreter“, sagt die NEOS Gemeinderätin Gertraud Auinger-Oberzaucher.

Die Vizebürgermeisterin Helga Krismer (Die Grünen) sieht den Sachverhalt allerdings anders und stellt klar: „Die Bildungspolitik unterliegt der Bundes- und Landespolitik. Bürgermeister Stefan Szirucsek ist mit dem Bund in Sachen Schulcampus im Dialog und die Stadtgemeinde arbeitet mit Hochdruck an der Umsetzung von zehn bis zwölf zusätzlichen Kindergartengruppen, wenn die Kinder ab dem zweiten Lebensjahr kommen werden. Es wird stets beraten, wenn etwas ansteht“, sagt Krismer. „Ich verstehe diese Kritik nicht.“

Das Ziel der NEOS: Den Diskurs hinsichtlich einer verschränkten Ganztagsschule, die Entscheidung darüber unterliegt der Kompetenz der Stadtpolitik, offen zu führen. Die baulichen, organisatorischen und personellen Voraussetzungen, die in einem Familienmodell mit Ganztagsschule zehn zusätzliche Betreuerinnen, besonders in den Schulferien, erfordern würden, stehen auf der Agenda für 2023. Dafür sei freilich der offene und konstruktive Dialog mit den Regierungsparteien erwünscht.

Kritik an „Mauer der Ablehnung“

„Wir sind in Baden hinsichtlich des Stadtentwicklungskonzeptes auf eine Mauer der Ablehnung von den regierenden Fraktionen ÖVP und Grüne gestoßen. Nicht einmal eine Diskussion darüber zulassen zu wollen, ist bezeichnend. Das ist ein Demokratieverständnis, das sich mir entzieht“, sagt NEOS-Landtagsabgeordneter Helmut Hofer-Gruber. So könne die Zukunft nicht geplant werden und es gebe zu wenig Struktur und unzureichende Businesspläne vonseiten der Schwarz-Grünen Stadtregierung.

