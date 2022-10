45.000 Euro für Strom? Badener Architekt fiel aus allen Wolken

„Bei uns werden alle Eingangsrechnungen geprüft, aber im ersten Moment ist man da sehr geschockt“, erzählt Meszaros-Bartak. Kurz dachte er, die Rechnung beträfe seine aktuelle Baustelle am Mühlbach in Traiskirchen, aber die Abrechnung datierte vor dem dortigen Baubeginn. Und in angespannten Energiezeiten sei man ohnedies sehr verunsichert. Die Klärung hat fast vier Wochen gedauert.

Marcus Meszaros-Bartak konnte es nicht fassen. Foto: Fussi

Am Ende bedauerte der Anbieter das Missverständnis und schickte den korrekten Teilbetrag von 133 Euro monatlich, „Also eh nur eine Differenz von 40.179 Euro pro Monat“, ätzt Meszaros-Bartak, der nun sehr erleichtert ist und über den Irrtum doch lachen kann.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.