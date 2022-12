Die zehn prägendsten Sport-Ereignisse des Jahres im Bezirk Baden

Werbung

Berndorf holt sich den Titel

Der Zweikampf zwischen Berndorf und Enzesfeld um den Titel in der 2. Klasse Triestingtal hat nach den Corona-bedingten Jahren endlich einen Meister gefunden. Mit 23 Siegen und drei Unentschieden krönte sich Berndorf letztendlich zum Aufsteiger, schoss dabei unglaubliche 137 Tore, kassierte auf der anderen Seite nur 17 Treffer. Wieviel Qualität in der Mannschaft von Trainer Albin Kajtezovic steckt, zeigt die Tatsache, dass die Kruppstädter auch in der 1. Klasse Süd eine Macht sind. Mit neun Punkten Vorsprung überwinterten die Berndorfer vor Neunkirchen auf dem ersten Platz.

Großer Jubel. Berndorf krönte sich zum Meister der 2. Klasse Triestingtal. Foto: Malcolm Zottl

Der Krösus muss sich geschlagen geben

Es waren sich eigentlich alle einig: Der Titel in der Gebietsliga Süd/Südost kann nur über Ebreichsdorf gehen. Dafür rüstete Trainer Skinny Maucha auch so richtig auf. Unter anderem wurde Marco Anderst, der noch in der Regionalliga für den Verein spielte, zurückgeholt. Für den Coup reichte es aber nicht, weil Katzelsdorf rund um Ex-Nationalteamspieler Christopher Drazan den Ebreichsdorfern einen Strich durch die Rechnung machte. Am Ende gab es für Ebreichsdorf nur den zweiten Platz. In der aktuellen Saison schaut es weit besser aus. Da liegt die Maucha-Elf zur Halbzeit mit zehn Punkten überlegen in Front.

Herber Rückschlag. Ebreichsdorf-Trainer Skinny Maucha musste sich im Titelrennen überraschend Katzelsdorf geschlagen geben. Foto: Dominik Schneidhofer

Haller musste Sachen packen

Es war ein Paukenschlag bei Kottingbrunn: Trainer Andreas Haller musste nach fünfeinhalb Jahren und dem aktuellen Platz vier in der Hinrunde gehen. Das kam überraschend, weil die Kottingbrunner durchaus noch ein Wörtchen im Titelrennen mitzureden hatten. "Ich habe noch gewisses Entwicklungspotenzial gesehen. Ich hätte gerne noch ein paar Punkte verbessert und bis zum Schluss um den Titel gekämpft", sagte der 41-Jährige zum unerwarteten Aus. Sein Vorgänger wurde zum Nachfolger: Ebreichsdorf-Meistertrainer Zeljko Ristic kehrt an die Kottingbrunner Seitenlinie zurück.

Überraschendes Aus. Kottingbrunn-Trainer Andreas Haller musste nach fünfeinhalb Jahren seine Sachen packen. Foto: Malcolm Zottl

Fußball-Bezirk trauert um zwei Legenden

In den 1970er- und 1980er-Jahren gehörte er zu den talentiertesten Spielern Niederösterreichs. Anfang Oktober schloss Toni Wustinger im Alter von 72 Jahren für immer die Augen. Für ihn habe es im Leben nur zwei Sachen gegeben: Familie und Freunde, so wie den Fußball: „Dafür lebte er mit seinem ganzen Herz. Er hat zu mir immer gesagt: Genieße den Moment, wenn du am Platz bist. Es gibt nichts Schöneres als Fußballspielen“, erzählte Enkel Florian Wustinger.

Mitte November traf es die nächste Legende. Der frühere Profifußballer und Tennishallenbetreiber Gerhard Rodax starb mit nur 57 Jahren. Der gebürtige Tattendorfer (Bezirk Baden) war in den späten 1980er- und frühen 1990er-Jahren Leistungsträger bei Admira/Wacker. 1990 schoss er bei der Fußball-Weltmeisterschaft gegen die USA ein Tor. Österreich gewann 2:1. Es ist bis heute der letzte Sieg des ÖFB-Teams bei einer WM-Endrunde. Danach wechselte der Offensivspieler zu Atletico Madrid, spielte später auch noch für Rapid Wien.

Trauer. Mit Gerhard Rodax verlor der Bezirk einen seiner berühmtesten Fußballer. Foto: Malcolm Zottl

Trainerwechsel und Kooperation

In der abgelaufenen Saison belegten die Traiskirchner den neunten Platz, in der aktuellen Spielzeit liegen die Kleer-Mannen auf dem zehnten Platz. Mit Zeljko Radovic ging der FCM in das Kalenderjahr, richtig überzeugen konnte er aber nicht. Vor allem, weil das bisher unter Oliver Lederer eingeführte Ballbesitzspiel dem Umschalten weichen musste. So kam es, dass Hans Kleer das Ruder übernahm. Abseits des Platzes sorgte Traiskirchen mit der Kooperation mit der Admira für Aufsehen. Die wurde allerdings noch vor dem Abstieg der Südstädter aus der Bundesliga beschlossen.

Neuer Mann. Hans Kleer folgte auf Zeljko Radovic, soll wieder für Ruhe in Traiskirchen sorgen. Foto: FCM Traiskirchen

Golf-Ass schreibt Sportgeschichte

Es war ein historischer Tag für Österreichs Golfsport: Der Oberwaltersdorfer Sepp Straka gewann das Honda Classic in Palm Beach Gardens und holte damit nicht nur seinen ersten Sieg auf der prestigeträchtigen PGA-Tour, sondern sorgte auch für den Premierenerfolg eines Österreichers. Vom üppigen Preisgeld beim Event im US-Staat Florida hat er etwa 1,28 Millionen Euro eingestreift.

Historisch. Sepp Straka holte den ersten Sieg auf der PGA-Tour eines Österreichers. Foto: APA/Hochmuth

Auböck krault zu Bronze

Bei der Kurzbahnweltmeisterschaften 2021 in Abu Dhabi holte sich Felix Auböck noch den Weltmeistertitel über 400m Freistil. Auch das Jahr 2022 verlief für das Bad Vöslauer Schwimm-Ass erfolgreich. In seinem ersten Langbahn-EM-Finale in Rom holte er sich über 200 m Kraul die Bronzemedaille. Für Auböck war es die zweite EM-Medaille nach Silber über 400 m Kraul im Vorjahr in Budapest.

Bronzenes Lächeln. Der Bad Vöslauer Felix Auböck holte sich in Rom EM-Bronze über 200 m Kraul. Foto: AFP/Pizzoli

Schweres Jahr für die Jags

Nach einem schweren Stand in der HLA hielten die Bad Vöslau Jags die Klasse. Im Mai trennten sich die Jags vom deutschen Trainer Jan-Niklas Richter, auf ihn folgte der Grieche Dimitrios Grammozis als neuer Coach. Mit den zwei Mega-Transfer zweier Ex- Teamspieler Fabian Posch und Richard Wöss sorgten die Jags für Aufsehen. Die Hallenproblematik in der Thermenhalle - die Jags müssen für Trainings oft nach Wiener Neustadt ausweichen - machte sich in den Ergebnissen jedoch weiter deutlich. In der aktuellen Spielzeit sind die Bad Vöslauer noch sieglos.

Schweres Jahr für die Jags. Lukas Kohlmaier (l.) und die Bad Vöslauer kämpfen an mehreren Fronten. Foto: Malcolm Zottl

Nemeth-Ära ging zu Ende

Nenad Josipovic wurde durch Radomir Mijanovic ersetzt. Der neue Head-Coach brachte einen Aufschwung in den Lions Dome. Mit einem Siegeslauf qualifizierte sich Traiskirchen in der Vorsaison noch für die Play-offs. Im Sommer endete dann die Ära von Obmann Ernst Nemeth. Paul Handler leitet als Geschäftsführer nun die Geschicke des Profibetriebs, der nun in eine GmbH ausgegliedert ist.

Abschied. Ernst Nemeth verabschiedete sich als Obmann der Traiskirchen Lions. Er wurde durch Paul Handler als Geschäftsführer ersetzt. Foto: Malcolm Zottl

Beachvolleyball

Im Spätsommer war Baden wieder der Nabel der Beachvolleyball-Welt. Zweieinhalb Wochen lang wurde der Weilburgpark zur großen Sandkiste. Die Gehörlosen-EM, das Pro Beach Tour-Event Baden Future sowie die Staatsmeisterschaft zogen tausende Besucher in den Bann. Ob es auch 2023 in Baden Beachvolleyball zu sehen gibt, ist noch offen. Das Organisationsteam rund um Dominik Gschiegl plant zumindest wieder ein Turnier ein internationales Turnier.

Event der Extraklasse. Baden war wieder der Nabel der Beachvolleyball-Welt. Foto: Beachvolleyball Baden

