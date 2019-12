Asphalt: Leobersdorf lässt Haupt- und Wiener Neustädter Straße sanieren.

Ball Royale der Stadt Baden: Der Auftakt der Ballsaison findet am 18. Jänner im Casino Baden statt.

Casino Baden: Eine neue Lounge im Wintergarten bietet Platz für Poker-Spieler.

E Sports: Von 17. bis 19. April verwandelt sich die Halle B in eine Gamer-Arena und lädt zur größten LAN Party in Niederösterreich.

Fotofestival Baden: Bereits zum dritten Mal findet das „Festival La Gacilly-Baden“ statt und verwandelt die Innenstadt in ein Bildermeer. Von 1. Juni bis 30. September lautet das Motto „Im Osten viel Neues“.

Gesundheitstag: Am 14. März lädt die Stadtgemeinde Bad Vöslau zum Gesundheitstag, Thema „Demenz“, in das Vivea Gesundheitshotel.

Heilsamer Brunnen : Der Wallfahrtsort bei Leobersdorf wird neugestaltet.

Internet: Kottingbrunn errichtet kostenlose WLAN-Hotspots im vorderen Bereich des Schlossparks und am Jugendspielplatz. Anlass ist ein gefördertes EU-Projekt.

Jugendraum: Seit mehreren Jahren gibt es in Bad Vöslau einen Raum für Jugendliche, der bestens ausgestattet ist (unter anderem freies WLAN und kleine Küche). Dieser befindet sich im Seitentrakt des Schlosses in Gainfarn. Der Raum eignet sich für Partys und kann auch 2020 gemietet werden. Infos bei T.A.N.D.E.M: 0676/30 089 28

Kottingbrunner Schlossfest: Am 29. August lädt die Marktgemeinde wieder zum Fest am Schlossareal.

Leobersdorfer Freibad: Die Gemeinde investiert in die Neugestaltung: Im Mai soll sich das Freibad mit neuer Solaranlage, Fassade und neuem Kassenbereich modern präsentieren.

Mutter-Elternberatung : Am 10. Jänner und 21. Februar, von 10 bis 12 Uhr, berät Kinderärztin Mair junge Eltern im Extrazimmer im Vöslauer Rathaus.

Narrenumzug in Traiskirchen: Am 15. Februar veranstaltet die Faschingsgilde einen Umzug. Treffpunkt um 14.30 Uhr in der Josef-Ferschner-Straße.

Ostern-Vorfreude: Am 4. und 5. April veranstaltet die Marktgemeinde Kottingbrunn einen österlichen Kunsthandwerksmarkt im Wasserschloss.

Pendler : Auf der Südbahn profitieren Fahrgäste aus dem Bezirk durch zusätzliche Abendzüge und Nachtverbindungen an Wochenenden.

Quasi neu: Am 14. März reparieren die „/usr/space“-Bastler von 9 bis 15 Uhr defekte Kleingeräte im Reparaturcafé im Wasserschloss Kottingbrunn.

Rotkreuz-Neubau: In Kottingbrunn entsteht das Gebäude für die Rettungsstelle „Badsooßbrunn“.

Sauerhof Baustart: Seit wenigen Tagen informiert eine Infotafel vor dem ehrwürdigen ehemaligen Grandhotel Sauerhof, dass der Projektstart für die Revitalisierung und Erweiterung Anfang des neuen Jahres 2020 stattfindet. Auf Nachfrage erklärt Eigentümer Siegfried Kahlbacher, dass mit einem Baustart zwischen März und Mai 2020 zu rechnen ist. Ein Schweizer Gesundheitsinvestor habe die Mehrheit an der Sauerhof-Gesellschaft erworben und werde rund 44 Millionen Euro investieren, um den Sauerhof zu „Österreichs schönstem Haus“ zu verwandeln, erzählt Kahlbacher. Geplant ist ein 5 Sterne-Gesundheitshotel mit Mayr-Kur-Zentrum, 5-Elemente-Küche und Wiener Kaffeehaus. Alle 110 Zimmer sollen je mit einem Biedermeier-Stück ausgestattet sein.

Theater: Bühne frei heißt es am 24. Jänner für die AmaKult-Produktion „Die Drei von der Zweigstelle“ von Joesi Prokopetz und Fritz Schindlecker. Die Komödie feiert in der Kulturszene Kottingbrunn ihre Premiere.

Urnenwiese am Friedhof Vöslau: Im kommenden Jahr soll neben dem bereits bestehenden Urnenhain eine Urnenwiese am Friedhof Bad Vöslau entstehen. Damit dies möglich ist, musste die Friedhofsgebührenordnung geändert werden. Die Höhe der Gebühren bleibt unverändert.

Wochenmärkte: Auch 2020 findet wieder jeden Samstag von 8 bis 13 Uhr am Schlossplatz Bad Vöslau der Wochenmarkt statt, bei dem man regionale Schmankerln erwerben kann. In Baden findet der Wochenmarkt am Brusattiplatz weiter jeden Freitag von 8 bis 14 Uhr und in Pfaffstätten am Hauptplatz jeden Donnerstag von 8 bis 12 Uhr statt.

Youngsters : 17 Wohnungen für Familien und unter 35-Jährige werden in Kottingbrunn errichtet. Die Bewerbungsfrist läuft bis Ende März 2020.

Zauberkunst am Schlossberg: Am 21. Februar präsentieren Robert Woitsch und Flo Mayer das neue Programm „Geheimnisvolle Manipulationen“. Infos: www.zauberkunst-schlossberg.at