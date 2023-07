Prominenz traf sich in Bad Vöslau im Pfarrgarten

Dabei waren auch hochrangige Vertreter der Feuerwehr mit dabei, an der Spitze Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner. Denn eigentlich gab es zwei Ereignisse zu feiern: den traditionellen Kirtag und das Jubiläum von Landesfeuerwehrkurat Pater Stephan Holpfer in dieser Funktion. Damals war Wilfried Weissgärber Landesfeuerwehrkommandant. Dieses Ereignis nicht nehmen ließen sich auch WLV-Obmann Franz Gartner, Landtagsabgeordneter Christoph Kainz, Franz Schuster, Verwalter des NÖ Sicherheits- und Feuerwehrzentrums in Tulln sowie Feuerwehrarzt Ralph Sebestik, Allgemeinmediziner in Traiskirchen. Ein starkes Grillteam sorgte für die optimale Verpflegung, auch durstig musste niemand nach Hause gehen.