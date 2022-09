Heiligenkreuz feiert Haus-Eröffnung

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Nach zweijähriger Bauzeit wird das neue János-Brenner-Haus, das viele Menschen durch Spenden, Opfer und Gebet mit aufgebaut haben, am 17. September eingeweiht.

Besucher sind an diesem Tag herzlich eingeladen. Bereits am Vormittag kann man an Führungen durch das Stift teilnehmen, eine speziell entworfene Sonderbriefmarke wird vorgestellt, ebenso kann man um 12 Uhr dem Chorgebet der Mönche in der Abteikirche beiwohnen. Am Nachmittag erwarten die Besucher in der Hochschule Heiligenkreuz Vorträge von Pater Karl Wallner und Pater Bernhard Vošicky. Der Höhepunkt des Tages folgt um 16 Uhr mit der Einweihung des Hauses, umrahmt von der Musikkapelle Heiligenkreuz.

Eine Premiere und kulturelle Besonderheit erwartet die Besucher am Sonntag, 18. September. Maler Clemens Fuchs präsentiert erstmals das neue Altarbild, das für die Kreuzkirche von Heiligenkreuz angefertigt wurde. Auf dem 5 mal 5 Meter großen Bild ist eine Darstellung des dreifaltigen Gottes mit Maria, der Mutter Jesu, mit der seligen Gabriella Sagheddu († 1939), Patronin der christlichen Einheit, und mit dem seligen Pater Anasztáz Janos Brenner († 1957) zu sehen. Das Pontifikalamt um 15 Uhr wird unter der Leitung von Domprobst Prälat Jószeph Brenner, dem Bruder des seligen Janós Brenner, in der Stiftskirche mit anschließender Prozession gefeiert. Die Messe wird via Live-Streaming übertragen.

