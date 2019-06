In einer Gartenhaus-Siedlung in Traiskirchen wurde am Montagabend ein Mann leblos in seinem Pool gefunden. Sofort eilten Rettung, Notarzt und die Feuerwehr zur Einsatzadresse.

Doch für den 74-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, er konnte nur mehr tot aus dem leeren Pool geborgen werden. Der Mann dürfte bei Reparaturarbeiten zusammengebrochen und verstorben sein.