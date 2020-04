Die Vorlesestunden des Maskottchens der Traiskirchner Stadtbibliothek aus Kinderbüchern werden auf dem Facebook-Kanal der Stadtbibliothek übertragen. "BIZEBI liest" ist jeden Tag um 17 Uhr im Livestream zu sehen, die Lesungen sind als Mitschnitte auch später anzusehen.

„Seid mit dabei wenn Euch BIZEBI täglich eine spannende, lustige oder erlebnisreiche Geschichte aus Kinderbüchern vorliest. Wir haben das extra auf Video festgehalten!“, erzählen die InitatorInnen über das neue Angebot für Kinder.

Bürgermeister Andi Babler, SPÖ, sagt: „Danke an unsere Gemeinderäte Christa Majnek, Robert Eichinger und Karin Blum, die sich für dieses Projekt für all unsere Kinder so ins Zeug gelegt haben. Also: Erinnerungszettel schreiben und mit dabei sein. Und bitte helft uns diese Aktion auch im Facebook weiterzuverbreiten". lautet abschließend die Bitte von Andreas Babler.

Der Link zur Facebookseite der Stadtbibliothek Traiskirchen:

https://www.facebook.com/StadtbibliothekTraiskirchen/