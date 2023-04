Marktgemeinde Pottendorf kauft 10 Hektar Betriebsgebiet

Die Marktgemeinde Pottendorf hat vor fünf Jahren beschlossen, 10 Hektar Betriebsgebiet in der Wampersdorfer Straße zu widmen, die an ein bereits bestehendes Betriebsgebiet angrenzen. Diese Widmung hatte eine Umsetzungsfrist von fünf Jahren. Da jedoch keine Betriebsansiedlung durch die privaten Eigentümer erfolgte, hat die Marktgemeinde Pottendorf nun selbst die Initiative ergriffen und das gesamte Areal von beiden Grundeigentümern abgekauft. Der Gemeinderat hat dies einstimmig in seiner Sitzung am 4. April beschlossen.

Verkehrslösung für gesamtes Entwicklungsgebiet wird angestrebt

Die Marktgemeinde Pottendorf verfügt nun über knapp 11 Hektar, von denen rund ein Hektar bereits der Gemeinde gehört. Diese Fläche muss nun schnell entwickelt werden. Zum Nutzen der Gemeinde und der Anwohner der Wampersdorfer Straße kann nun ein Betriebsgebiet entwickelt werden, das auch eine Verkehrslösung für die Wampersdorfer Straße beinhaltet. Ein Fahrbahnteiler vor der Ortseinfahrt wird für die notwendige Verkehrsberuhigung sorgen.

Bürgermeister Thomas Sabbata-Valteiner freut sich über den einstimmigen Beschluss des Gemeinderats und darüber, dass die Marktgemeinde Pottendorf nun selbst die Betriebsansiedlung vorantreiben kann. Der Bürgermeister betont: „Es gibt bereits viele Anfragen, und das Konzept wird noch in diesem Jahr fertiggestellt sein.“ Die ersten Betriebsgrundstücke können somit bereits im heurigen Jahr verkauft werden. Sabbata-Valteiner hat in den letzten Wochen mit den Grundeigentümern verhandelt und ist froh, „dass sich alle Gemeinderatsfraktionen zu einer aktiven Betriebsansiedlung bekennen“.

