7.085 Euro für Familien in Not in Blumau-Neurißhof „erkämpft“

Zum ersten Mal organisierte der Obmann des Jiu-Jitsu-Vereins in Blumau-Neurißhof, Wolfgang Scheifinger, eine Meisterschaft für Kinder ab dem 3. Lebensjahr und stellte die Veranstaltung gleichzeitig in den Dienst der Nächstenliebe. 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Blumau, Wiener Neustadt und Bad Sauerbrunn nahmen an der Veranstaltung im Kollersaal in Blumau-Neurißhof teil.

Dabei erkämpften die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer 7.085 Euro für den guten Zweck. Der Betrag wurde an eine Familie übergeben, deren Mutter schwer an Krebs erkrankt ist. Wolfgang Scheifinger, der sich stets für die gute Sache einsetzt, betont: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“ Bürgermeister René Klimes (PUL) und Wolfgang Scheifinger gratulierten gemeinsam den Siegern und übergaben die Preise. Dank der Unterstützung durch die Gemeinde Blumau-Neurißhof bekam jedes Kind, das an der Meisterschaft teilgenommen hatte, auch einen Pokal. „Mein Dank gilt allen Beteiligten, Gönnern und Spendern, allen voran der Firma Octapharma und der Laientheatergruppe Wampersdorf mit ihrer Obfrau Petra Preiss“, fügte Scheifinger abschließend hinzu.