Karrierestart in Ebreichsdorf

Am Donnerstag, 22. Juni, fand vor dem Eurospar in Ebreichsdorf der McDonald's Job Day statt. Anlässlich der Eröffnung des neuen Restaurants in Ebreichsdorf luden der Franchisenehmer Martin Spörker und der Restaurantleiter Mentor Saliji gemeinsam mit Vertretern des AMS Interessierte dazu ein, sich über Positionen im neuen Restaurantteam zu informieren. Viele Interessierte nutzten die Möglichkeit, ein Vorstellungsgespräch zu führen oder informierten sich über die Karrieremöglichkeiten im neuen Restaurant. Mitte Juli wird das neue McDonald's Restaurant in Ebreichsdorf eröffnen und ist somit das bereits siebte Restaurant für Franchisenehmer Martin Spörker.

„Ich freue mich sehr über die zahlreichen Teilnehmer und die spannenden Gespräche, die wir während des Job Days führen durften. Bei dieser Gelegenheit haben wir einige vielversprechende Restaurantmitarbeiter kennengelernt, die unsere 50 neuen und sicheren Arbeitsplätze in der Region besetzen werden. Gemeinsam sind wir motiviert, hier in Ebreichsdorf ein einzigartiges Restauranterlebnis für unsere Gäste zu schaffen", erklärt der zukünftige Gastgeber Spörker.