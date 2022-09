Harzberg-Chef Wolfgang Zamazal rettet Kängurubaby

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Das Riesenkänguru-Baby Josy lebte in einer Pflegestelle und wurde nach dem plötzlichen Tod seiner Mama zum hilflosen Waisenbaby. Die lebensnotwendige dringend benötigte spezielle Kängurumilch war aber nirgends aufzutreiben. Jede andere Milch wäre für das Tier tödlich. Nur am Vöslauer Harzberg war das rettende Milchpulver vorrätig.

Foto: Foto Vondruska

Als wurde Zamazal kontaktiert und der Gastwirt sofort aktiv. Er erkundigte sich bei Austrian Airlines am Flufhafen Schwechat, wie er noch am selben Tag das Milchpulver dem Waisenbaby zukommen lassen könne. Doch die AUA hat es das Unmögliche möglich gemacht und das Baby erhielt mit dem letzten Tagesflieger rechtzeitig die lebensrettende Kost. Josy geht es seitdem gut und war bereits auf Kurzbesuch am Harzberg. Neben vielen österreichischen Medien berichtete auch der deutsche Sender RTL über die spektakuläre Rettungsaktion.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.