30. Badener Hauerwallfahrt zum Hafnerberg

Organisiert von den Badener Winzerbetrieben Rampl und Christian Ceidl machten sich am letzten Samstag im Juli frühmorgens zahlreiche Wanderer auf den Weg zum barocken Marienwallfahrtsort am ältesten Wallfahrerweg Österreichs, um Schutz und Segen für eine gute Ernte zu erbitten. Die Hauerwallfahrt zum Hafnerberg wurde vor 30 Jahren von Hermi Kerschbaum gemeinsam mit ihrem Mann und Karl Steurer ins Leben gerufen.

Der Abmarsch Richtung Hafnerberg erfolgte nach einem Stamperl Schnaps um 5 Uhr früh am Wenzelspitz. Nach der ersten Etappe über das Eiserne Tor freuten sich die Wanderer über die Labestelle am Zobelhof, wie gewohnt von der Familie Rampl betreut, zur Stärkung der weiteren Wegstrecke Richtung Peilstein. Angekommen in Nöstach, begann der gemeinsame Abmarsch mit dem Pilgerkreuz zur Kirche am Hafnerberg.

Dem Jubiläum entsprechend, gestalteten gesanglich die „Singenden Weinhauer“, die eben erst von einer erfolgreichen Sängerfahrt aus Vichy zurückgekommen sind (die NÖN berichtete), den von Pater Amadeus in gewohnt festlich, stimmiger Weise zelebrierten, Gottesdienst mit. Es fanden sich auch einige Ehrengäste ein, wie der Bürgermeister von Altenmarkt, Josef Balber, und sein Stellvertreter Christian Hahn (beide ÖVP), weiters Stadträtin Angela Stöckl-Wolkersdorfer (ÖVP) und der Badener Weinbauvereinsobmann Toni Habres.

Der Abschluss der Wallfahrt war das gemeinsame Mittagsessen beim Gasthaus „Kleiner Semmering“. Der Weinbauverein Baden bedankt sich bei allen Mitwirkenden und den teilnehmenden Gästen an der Jubiläumswallfahrt.

Möge der 2023er-Jahrgang ein „guter Tropfen“ werden!