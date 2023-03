Baden: 15 Jahre Pizzeria Il Tramonto

Seit eineinhalb Jahrzehnten betreibt Mesut Kara seine Pizzeria in der Mühlgasse 56 in Baden. „Bekannt sind wir für unseren hauchdünnen Pizzaboden – so wie er gehört“, betont der Unternehmer anlässlich des Firmenjubiläums und verweist darauf, seine Kochgeheimnisse bei einem Italiener in Schweden erlernt zu haben.

Schon als er noch beim Rettungsdienst Baden tätig war, hatte er den Traum eines eigenen italienischen Restaurants, das er sich schließlich durch harte Arbeit gemeinsam mit seiner Familie verwirklicht hat.

„Lieber Mesut! Im Namen der Wirtschaftskammer Baden wünschen wir Dir viel Erfolg und Danke für deinen ehrenamtlichen Einsatz und deine köstlichen Pizzen!“, gratulierte WK-Bezirksstellenobmann-Stellvertreter Sebastian Makoschitz-Weinreich.

