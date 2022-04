Jubiläum Baden feiert UNESCO-Welterbe mit Fest im Kurpark

Lesezeit: 4 Min Andreas Fussi

Im Kurpark Baden findet ab 14 Uhr das Welterbefest statt. Foto: psb/freydl

A nlässlich des International Day for Monuments and Sites wird in Baden am heutigen Samstag, 23. April, ab 14 Uhr im Kurpark das Welterbe mit einem außerordentlichen Programm gefeiert.