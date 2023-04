Jubiläum Badener Rumzentrum feiert 10-Jahres-Fest

Lesezeit: 3 Min Andreas Fussi

Die Rumzentrum-Gründer Nicolas Hold und Christian Seidl. Foto: Rumzentrum/Mirau, Rainer Mirau

D as Rumzentrum feiert 10 Jahre. Der Showroom in Baden wird aus dem Grund am 28. April in tropischem Flair erstrahlen und das Team die Gäste verwöhnen. Eine Erfolgsgeschichte.