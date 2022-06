Einsatz für Natur in Baden

Ehrenzeichen 30 Jahre Mitgliedschaft: Gerhard Dolezal

50 Jahre Mitgliedschaft: Rudolf Eberhard, Karl Reichspfarrer sen., Friedrich Reichspfarrer, Karl Reichspfarrer jun., Herbert Preitler

Ehrenzeichen in Bronze: Hans und Susanna Egger Ehrenzeichen in Silber: Franz Jokic, Christoph Mölzer Ehrenzeichen in Gold: Alfred Steiner