Fritz Koprax feierte seinen 70er in Baden

Der frühere Badener ÖVP-Vizebürgermeister und Landesschulratsdirektor Hofrat Friedrich Koprax feierte dieser Tage seinen 70. Geburtstag.

Aus diesem Anlass trafen Jugendfreunde und Freunde aus seinem beruflichen Umfeld beim Heurigen Ramberger in Baden zu einer Feier zusammen. An der Spitze der Gäste war Landtagspräsident Karl Wilfing (ÖVP), mit dem Fritz Koprax seit über 40 Jahren befreundet ist. Bürgermeister Stefan Szirucsek (ÖVP) überbrachte ein Geschenk und würdigte die Tätigkeit des Jubilars zum Wohle der Stadt. Über 40 Jahre war Koprax in Baden engagiert, beginnend in der Jugendarbeit, dann als Gemeindemandatar, Stadtrat und Vizebürgermeister und in vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten.

2010 hat ihm der Gemeinderat das Ehrenbürgerrecht verliehen. Beruflich wirkte er als Verwaltungsbeamter in der Schulbehörde für Niederösterreich, 23 Jahre davon als deren juristischer Leiter. 2018 wurde Koprax feierlich als Landesschulratsdirektor in den Ruhestand verabschiedet. In Anerkennung und Würdigung seines langjährigen und verdienstvollen Wirkens überreichte damals Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner Koprax das „Silberne Komturkreuz des Ehrenzeichens für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich“. Er sei „eine Institution in Niederösterreich und im bildungspolitischen Bereich“, führte die Landeshauptfrau bei der Verleihung aus.

