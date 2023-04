Ehrenring zum 60. Geburtstag

Vor kurzem feierte Bürgermeister Hans Trink im Gemeindezentrum seiner Heimatgemeinde Teesdorf mit einem Frühschoppen seinen 60. Geburtstag. Eingeladen waren neben seiner Familie alle Vertreter des Gemeinderates, Vertreter aller örtlicher Vereine sowie Pfarrer Marian Garwol. Der Musikverein Teesdorf sorgte für die feierliche Umrahmung des Festaktes.

Es kamen aber auch viele Ehrengäste, unter ihnen Nationalrat Andreas Kollross, die Landtagsabgeordneten Wolfgang Kocevar und Christoph Kainz, Bundesrat Andreas Babler, Bezirkshauptfrau Verena Sonnleitner, Bezirkshauptfrau-Stellvertreter Martin Hallbauer, 3. Landtagspräsident a. D. Franz Gartner sowie die Bürgermeister Landtagsabgeordneter a. D. Alfredo Rosenmaier (Ebenfurth), Landtagsabgeordneter a. D. Josef Balber (Altenmarkt), die Bürgermeister Alfred Reinisch (Tattendorf), Natascha Matousek (Oberwaltersdorf), Rene Klimes (Blumau-Neurißhof), Brigitte Lasinger (Schönau), SP-Gemeindevertreter-Vorsitzender Daniel Pongratz (Pottenstein) und Günselsdorfs Vize-Ortschefin Elisabeth Roggenland.

Vize-Bürgermeister Andreas Hoch und den Geschäftsführenden Gemeinderätinnen Maria Rotter und Beatrix Woltron überreichten dem Ortschef bei der Feier den Ehrenring der Marktgemeinde Teesdorf.

Seitens der Sozialdemokratischen Partei Österreichs erhielt der Jubilar aus den Händen von Nationalrat Andreas Kollross die Viktor Adler-Plakette überreicht. Pfarrer Marian Garwol überreicht Hans Trink eichenfassgereiften polnischen Wodka: „Damit kannst du 200 Jahre alt werden!“

„Die Feier war genau so wie ich sie mir gewünscht habe. Das ich die höchste Auszeichnung, welche meine Heimatgemeinde vergeben kann, verliehen bekommen habe, war für mich das 'non plus ultra', so Trink. Zu seiner politischen Zukunft sagt der Sechzigjährige nur: „Genaueres kann ich noch nicht sagen, nur das ich in absehbarer Zeit meine Funktionen zurück legen werde“, sagt Trink zur NÖN.

Im Überblick die Stationen und Auszeichnungen von Hans Trink

Politisch:

Gemeinderat 1995 – 1998

Vizebürgermeister 1998 – 2003

Bürgermeister seit 2003

Hauptberuflich Standesbeamter in Teesdorf

Vereinsleben:

1994 Gründungsobmann der Kinderfreunde bis 1999

1996 Gründungsobmann der Faschingsgilde bis 1999

Verschiedene Funktionen im ATSV Stahlbau Scholl

Auszeichnungen Vereinswesen (Auszug):

Silbernes Ehrenzeichen des NÖ Fußballsportverbandes

Goldene Ehrennadel ATSV

Florianiplakette des NÖ Landesfeuerwehrverbandes

Goldene Ehrennadel des Pensionistenvereins Teesdorf

Auszeichnungen Politik:

2018 Goldenes Ehrenzeichen Land NÖ

2018 Goldenes Ehrenzeichen der Marktgemeinde Teesdorf

2020 Goldene Ehrennadel für 15 Jahre Vorstandsmitglied im Wasserleitungsverband

26.3.2023: Ehrenring der Marktgemeinde Teesdorf

26.3.2023: Viktor Adler-Plakette der SPÖ

Foto: Manfred Wlasak, Manfred Wlasak

Foto: Manfred Wlasak

