Seit mittlerweile 20 Jahren ist Otto Obermoser gewissenhafter und beliebter Schülerlotse und Schulwart der Volksschule Altenmarkt.

In all den Jahren geleitete er tausende Kinder bei Wind und Wetter sicher über die stark befahrene Bundesstraße. „Gott sei Dank ist bis jetzt noch nie etwas passiert. Die meisten Fahrer sind sehr diszipliniert unterwegs, aber es gibt leider auch Rowdys“, so der „Schulwegpolizist“.

Auch Altlandeshauptmann Erwin Pröll dankte bereits mit einer Urkunde. | Holzinger.Presse

Achtunddreißig Wochen im Jahr als Schülerlotse, morgens zwischen 7.30 und 8 Uhr, mittags zwischen 11.45 und 12 Uhr sowie zwischen 12.45 und 13 Uhr anwesend zu sein, das verlangt schon so einiges an Disziplin ab.

„Aber man lernt bei dieser Tätigkeit auch viele nette Leutekennen“, sagt Obermoser. „So werde ich jeden Tag von zahlreichen Eltern und Schülern freundlich gegrüßt und auch der tägliche Kontakt zu den Busfahrern des Mariazeller Linienbusses gehören zum morgendlichen lieb gewordenen Ritual.“

Den Kindern gehöre die Zukunft „und ich achte immer ganz besonders auf sie und hoffe doch sehr, dass auch in den kommenden Jahren nichts passieren wird. Deshalb appelliere ich auch an alle Verkehrsteilnehmer, damit sie sich vernünftig verhalten“, so der Jubilar, selbst Vater zweier Kinder.

Bürgermeister, Landtagsabgeordneter Josef Balber (ÖVP) bedankte sich ganz herzlich bei Obermoser für seine langjährigen Tätigkeiten als Schulwart und Schülerlotse.

Viele Gemeinden beneiden übrigens Altenmarkt wegen ihres Schülerlotsen, denn nicht überall ist man in der glücklichen Lage, jemanden zu finden, der die Verantwortung eines Schülerlotsen auf sich nimmt.