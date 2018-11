Die Jugendberatungsstelle „Elements“ feierte kürzlich ihr 15-jähriges Jubiläum als offizielle niederschwellige Jugendberatungsstelle des Landes Niederösterreich.

„Elements“ ist die einzige derartige Jugendberatungsstelle im Bezirk und erreicht durch Beratung für Jugendliche und Eltern, Erstberatung an Schulen, Konfliktmoderation und Krisenintervention, Begleitung auf behördlichen Wegen, Workshops sowie das interkulturelle Mädchencafé und den Burschentreff zahlreiche Jugendliche aus der Region und darüber hinaus.

| NOEN

Für die Jugendlichen sind insbesondere die vertraulichen Gespräche und das Zuhören auf Augenhöhe wichtig und viele Erstberatungen finden deshalb unbürokratisch und auch ohne Terminvereinbarung statt.

So erzielte die Jugendberatungsstelle allein in den vergangenen neun Jahren in den Räumlichkeiten in der Alexanderstraße rund 17.000 Kontakte.