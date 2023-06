Baden: Goldene Hochzeit von Christian und Nora Wallner

Gekannt haben sich die beiden von Kindesbeinen an, sind doch die Wallners in derselben Straße in Baden aufgewachsen. Bei einem Reitausflug in Hölles wurde aus dieser Bekanntschaft mehr. Geheiratet haben die beiden am 23. Juni 1973 in der Badener Stadtpfarrkirche.

Nora Wallner verrät: „Aus dem Verliebtsein die Brücke für eine Lebensfreundschaft zu schlagen sowie einander zu 100 Prozent vertrauen zu können, waren stets die Säulen unserer glücklichen Ehe.“

Das „goldene“ Ehepaar Wallner hat 3 Kinder und 4 Enkelkinder, denen sie viel fürs Leben mitgeben konnten: „Sehr positiv für die gesamte Familie war die Entscheidung, einen Bauernhof zu übernehmen und ihn an den Wochenenden zum Lebensmittelpunkt zu machen. Wir hatten dadurch zwar nie wirklich Urlaub, aber der Hof hat uns dafür auch viel zurückgegeben“, sind sie auch heute noch froh darüber, diesen Weg eingeschlagen zu haben.

Beständigkeit zu pflegen und bei Schwierigkeiten nicht gleich die Flinte ins Korn zu werfen, lautet ihr Tipp für die Jugend, um vielleicht ebenfalls eines Tages den 50. Hochzeitstag feiern zu können. Zu ihrem Jubeltag gratulierte auch herzlich ihr Neffe, Bürgermeister Stefan Szirucsek (ÖVP), mit einem Ehrengeschenk der Stadtgemeinde Baden.

Nora und Christian Wallner feierten in der Badener Helenenkirche ihre Goldene Hochzeit. Foto: psbsap