Gerda Rogers feiert 80er

Für Gerda Rogers, die ihr Hobby zum Beruf machte, sei der 80er jedoch lediglich eine Zahl: „Ich lebe weiter wie bisher – an meiner Lebensaktivität wird sich dadurch nichts mehr ändern!“

Dankbar sei Gerda Rogers für viele Meilensteine in ihrer Karriere, wie ihre Radiosendung, die im April das 30. Jubiläum feiern wird. Ein persönliches Highlight sei die Geburt ihres Sohnes gewesen und natürlich die zahlreichen Reisen um den Globus. Wie Rogers Silvester und ihren Geburtstag verbringen wird? „Ich habe sowohl am 31. Dezember wie auch am 1. Jänner meine Sendungen – wie immer. Anschließend werde ich mit Familie und engen Freunden feiern“, antwortet Rogers.

Zudem solle es eine Überraschung von ihrem Manager und guten Freund Clemens Trischler geben.

Zum Geburtstag wünsche sich die Star-Astrologin Gesundheit und ein baldiges Ende der Pandemie, welches nicht zuletzt von der Disziplin der Menschen abhänge.