Vocalensemble Indigo sorgt seit 25 Jahren für Gänsehautmomente

Das Vocalensemble Indigo bietet seit dem Jahre 1998 Gesangseskunst pur, dank der ausgebildeten Stimmen von 16 Sängerinnen. Sie bringen unter der Anleitung von Chorleiter Christian Fraberger ein vielseitiges Repertoire auf höchstem musikalischen Niveau zu Gehör. Die Literatur wird a capella, mit Klavier- oder Orchesterbegleitung dargeboten. Alle Sängerinnen sind gleichzeitig auch in anderen bekannten Chören tätig.

Anlässlich des 25-Jahr-Jubiläums „haben wir uns entschieden, uns bei unserem treuen Publikum mit einem Konzert zu bedanken“, sagt Ulrike Hermann, eine der Sänerinnen. Denn es sei nicht selbstverständlich, „dass es uns gelungen ist, über die Bezirksgrenzen hinweg ein bekanntes und hochwertiges Stück Musikkultur aufzubauen“. So entführe der Chor die Festbesucherinnen und -besucher in der Pfarrkirche in die Welt der barocken Musik von Georg Friedrich Händel. Unterstützt wurden sie vom Herrenvokalensemble Cantores, ebenfalls unter der Leitung von Christian Fraberger und dem Ensemble „Neue Streicher“ unter Dirigent Michael Zehetner. Besonders stimmgewaltig erklangen die Chöre bei „Zadok the priest“ und „Halleluja“.

Das Konzert wurde zum Erlebnis für Liebhaber anspruchsvoller Musik und war für die Zuhörer ein Garant für Gänsehautstimmung. Mit stehenden Ovationen und tosendem Applaus wurden Zugaben gefordert: Das sechsstimmige „Abendlied“ von Joseph Rheinberger und als krönender Abschluss Edward Elgars „Land of Hope and Glory“ aus „Pomp and Circumstance“, March No. 1 in einer Neubearbeitung für Chor, Orgel und Orchester. Ein würdiger Schluss für ein fulminantes Konzert!

Vocalensemble sang auch schon bei „Licht ins Dunkel“

Urike Hermann ist stolz darauf, was in den 25 Jahren alles geschehen ist: „Wir hatten Auftritte in der Fernsehsendung 'Licht ins Dunkel', wir waren oft beim Neujahrskonzert in Wiener Neustadt zu Gast. Ein jährlicher Fixpunkt ist auch das internationale Adventsingen im Wiener Rathaus.“ Doch eines ist seit der Gründung 1998 gleich geblieben: „Wir singen a capella, mit Klavierbegleitung und auch mit Orchester. Unser Bestreben ist es, Musik mit höchster Qualität zu bieten, die die Zuhörer auch im Herzen berührt. In all den Jahren sind wir als Freundinnen zusammengewachsen, unsere wöchentliche Chorprobe ist uns allen ein freudiger Fixpunkt.“ Denn nicht nur das Singen wirkt gemeinschaftsfördernd, nach dem Singen gibt es immer eine Jause, bei der auch schon einmal länger geplaudert wird.