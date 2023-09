Was Max Reinhardt und Otto Brusatti vereint: Jubiläum in Baden

Der Name Max Reinhardt und Otto Brusatti sind eng miteinander verbunden. Wo er vor 150 Jahren geboren, wurde der große Theatermann Reinhardt, in der Mariengasse 3, geboren. Dort, wo heute die Familie Brusatti lebt. Otto Brusatti ist zwar kein Nachfahre, aber mit Sicherheit ein großer Bewunderer und einer, der die Gedenkstätte Reinhardts gemeinsam mit seiner Frau Charlotte, würdig hoch hält.

Aus gegebenem Anlass organisieren die Brusattis ein kleines Jubiläumsfestchen in den ehemals Max Reinhardts vier Wänden. Das Licht der Welt erblickte Reinhardt am 9. September 1873, gestorben ist er am 31. Oktober 1943 allerdings weit weg, in New York. Die Mariengasse Nummer 3 ist ziemlich sicher das Geburtshaus, „war es doch das einzige, infrage kommende Haus, um als ein Sommerquartier für die Familie Goldmann (Reinhardt) fungieren zu können“, weiß Brusatti.

Gefeiert wird still am 9. September (11 bis 14 Uhr). „Wir werden einen Geburtstagsumtrunk locker, unaufgeregt, in Bewunderung für Reinhardt servieren. Brusatti spricht eine Einladung zu einem Glas Weiß- oder Rotwein oder schlichtes Wasser aus, dazu gibt es Weiß- und Schwarzbrot und eine Bitte, „wer für Reinhardt kommen möchte, möge eine kurze Mitteilung abgeben.“ (otto.brusatti@chello.at)

Zur Person: Max Reinhardt

Max Reinhardt war ein Theater- und Filmregisseur, Intendant, Theaterproduzent und Theatergründer. 1920 wurden mit seiner Jedermann-Inszenierung am 22. August 1920 die Salzburger Festspiele begründet.