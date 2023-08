SPÖ lädt zum Sommerfest in Berndorf

Mit einem musikalischen Frühschoppen mit dem Stadtchor Berndorf und dem Musikverein St. Veit beginnt das Sommerfest am Samstag, 26. August, um 10 Uhr in der Berndorfer Fuzo und wird bis in die Abendstunden für beste Unterhaltung sorgen.

100 Jahre Stadtvereinigung Berndorf

Das 100-jährige Jubiläum der Großgemeinde Berndorf nimmt die SPÖ Berndorf/St. Veit zum Anlass, ordentlich zu feiern und lädt dazu ab 17 Uhr gegen eine freie Spende zu Freibier, alkoholfreie Getränke und Spanferkel ein. Dazwischen gibt es einen historischen Streifzug zu 100 Jahre Berndorf, Kinderanimation mit den Kinderfreunden Berndorf und ab 17 Uhr Austropop mit der Stimmungsband „Kraweukistn“.

„In so schwierigen Zeiten hilft es, wenn man etwas Ablenkung, welche vor allem für alle leistbar ist, findet. Vor bereits 100 Jahren haben Visionäre der SPÖ geführten Stadtregierung erkannt, dass ein Zusammenschluss der Ortsteile Berndorf – St. Veit – Ödlitz – Veitsau der Garant für eine Weiterentwicklung ist. Unser Fest soll in erster Linie daran erinnern, dass nicht immer alles so rosig war, jedoch ein Miteinander der Weg zum Erfolg sein kann. Wir blicken auf eine Geschichte zurück, welche die SPÖ maßgeblich gestaltet hat“, sagt SPÖ - Pressesprecher Karl Borowy.

„ Wir wollen gemeinsam mit allen Berndorfern darauf anstoßen und laden daher alle zu einem gemeinsamen Fest ein.“ Damit dies auch für alle leistbar sein könne, gibt es ab 17 Uhr gegen freie Spende Spanferkel, Bier und alkoholfreie Getränke solange der Vorrat reicht. Borowy: „Wir als SPÖ finanzieren dies aus eigener Tasche, daher kostet dieses Fest der Gemeinde keinen Cent. Wir wollen es allen Berndorfern ermöglichen daran teilzunehmen. Das Fest ermöglicht unter anderem auch allen einen Gratisbesuch in unser schönes Museum und somit die Gelegenheit, mehr über die Geschichte Berndorfs zu erfahren“, sagt der SPÖ-Pressesprecher.