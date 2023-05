100 Jahre Musikverein Hirtenberg

Man wird nur einmal im Leben 100. Deshalb veranstaltet der Musikverein Hirtenberg ein spektakuläres Fest am Pfingstwochenende von Freitag, 26., bis Sonntag, 28. Mai. 25 Musikkapellen aus Niederösterreich, Oberösterreich und dem Burgenland haben sich angesagt, um im Festzelt im Gemeindepark mitzufeiern.

Der Startschuss fällt am Freitag, 26. Mai, um 17 Uhr mit einem „Monsterkonzert“ verschiedener Musikkapellen, welche im Anschluss für Unterhaltung sorgen. Der Höhepunkt ist dann aber der Auftritt von Dogehta-Blech, einer jungen und dynamischen Gruppe aus dem Pielachtal, die das Zelt zum Kochen bringen wird.

Am Samstag, 27. Mai, findet das Bezirksblasmusikfest mit Marschmusikbewertung vor der Pfarrkirche statt. Zwölf Kapellen stellen sich einer strengen Bewerter-Jury des NÖ Blasmusikverbandes und geben ihr Können zum Besten. Beim darauffolgenden Festakt mit „Monsterkonzert“ wird die Faszination Blasmusik so richtig spürbar. Nach dem Festumzug spielen die Musikkapellen im Festzelt im Gemeindepark auf und sorgen für ausgelassene Stimmung bis in die Morgenstunden.

Festlich wird es dann nochmals am Sonntag: Auf die heilige Messe, welche der Musikverein Hirtenberg selbst umrahmt, folgt ein zünftiger Frühschoppen von Gastkapellen.

Die Hirtenberg-Musikanten laden alle recht herzlich ein und freuen sich schon jetzt, den 100er gebührend zu feiern.

