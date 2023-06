Jubiläumsfest Polytechnische Schule Kottingbrunn feiert 50 bewegte Jahre

Foto: PTS Kottingbrunn

1973 fiel der Startschuss für den „Polytechnischen Lehrgang“ an seinem jetzigen Standort in der Renngasse in Kottingbrunn. 50 Jahre später wurde nun ein großes Jubiläumsfest im Beisein vieler Ehrengäste gefeiert.