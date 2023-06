Schulfest „50 Jahre Mittelschule Alland“ begeisterte

Das Fest bot eine Ausstellung durch die „fünf Jahrzehnte“, einen Festakt „50 Highlights“ und verschiedene kulinarische Köstlichkeiten, passend zu den diversen Dekaden.

Der Höhepunkt des Schulfests war zweifellos die Bühnenshow, bei der die Schüler ihre Talente mit Musik, Tanz und Theater präsentierten. Die Zuschauer wurden mit mitreißenden Sketches, beeindruckenden Tänzen und lustigen Theaterszenen begeistert. Es war ein stolzer Moment für die Kids, ihre Fähigkeiten vor einem so großen Publikum zu präsentieren.

Direktor Stefan Petrovitz ist erkrankt und so oblag die Organisation des Schulfests seinem Stellvertreter Christian Haan, dem ein großes Lob für die harte Arbeit und Planung dieses großartigen Festes gebührt. Ein besonderer Dank gilt auch dem Elternverein der Mittelschule Alland, der Gemeinde Alland und der Freiwilligen Feuerwehr Alland ohne die so ein so reibungsloser Ablauf nicht möglich gewesen wäre.

Das Schulfest der Mittelschule Alland wird allen Teilnehmern bester Erinnerung bleiben. Es war ein Tag, an dem die Schulgemeinschaft zusammenkam, um zu feiern, zu lernen und Spaß zu haben. Ein solches Fest ist ein wichtiges Ereignis im Schuljahr, das nicht nur den Schülern, sondern auch den Eltern und Lehrern die Möglichkeit gibt, sich zu vernetzen und die schulische Gemeinschaft zu stärken.

Gesehen wurden: Abt Maximilian, Pater Bernhard, Bezirkshauptfrau Verena Sonnleitner, Elke Wimmer und Gabriele Pollreiß von der Bildungsdirektion NÖ, SPÖ Vizebürgermeister Franz Gartner Traiskirchen, ÖVP Bürgermeister Franz Winter Heiligenkreuz, ÖVP Vizebürgermeister Gregor Burger Alland, viele Gemeinderäte und begeisterte Eltern und Großeltern.