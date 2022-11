Baden: Fest zu Ehren Ziehrers

Zum 100. Todestag von Carl Michael Ziehrer veranstaltet der Tourismusverein Baden & Umgebung zusammen mit der Stadtgemeinde und der Ziehrer Stiftung ein Jubiläumskonzert mit weltberühmten Werken des mit Baden eng verbundenen „Walzerfürsten“.

Die Gardemusik mit über 50 Musiker unter der Leitung von Musikdirektor Oberst Bernhard Heher spielen bekannte Werke Ziehrers. Als Solisten treten Kammersänger Herbert Lippert, Tenor und Anna Ryan, Sopran sowie Brain Wolf (Flügelhorn) auf.

C.M. Ziehrer, damals Kapellmeister des Kurorchesters Baden, arbeitete während seiner oft monatelangen Aufenthalte in Baden an zahlreichen Operetten, Märschen und Walzern. Das Carl Michael Ziehrer-Haus, der Ziehrer-Weg und die Tafel am Ziehrer-Wohnhaus am Conrad von Hötzendorf-Platz erinnern noch heute an Ziehrers enge Verbindung zur Stadt Baden. Diese lange Tradition währt bis in die Gegenwart und wird mit dem Festkonzert am Sonntag, 20. November um 16 Uhr fortgeführt.

Konzertkarten zum Jubiläumspreis von 22 Euro sind erhältlich im Casino Baden (02252 – 444 96 – 444) und der Tourist Information (02252 – 86800 – 600).

