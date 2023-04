Brandeinsatz in Reithalle im Magna Racino

Dutzende Male musste die Feuerwehr Ebreichsdorf im Laufe des Jahres zu Auslösungen der Brandmeldeanlage im Magna Racino ausrücken. Meistens handelte es sich um einen Fehlalarm, doch wie sich in der Nacht auf den 19. April wieder zeigte, kann es sich auch um einen Ernstfall handeln.

Um 0.27 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem „TUS-Alarm“ (Auslösung der Brandmeldeanlage) alarmiert. "Beim Eintreffen in der Reithalle war bereits starker Brandgeruch wahrnehmbar und es wurde sofort erneut mit der Sirene alarmiert", erklärte der Einsatzleiter der Feuerwehr Ebreichsdorf, Michael Ditzer. In der Reithalle war es im Bereich der Notbeleuchtungsanlage zu einem Kabelbrand gekommen. Der Feuerwehr gelang es rechtzeitig, die Anlage vom Strom zu nehmen und so einen größeren Brand zu verhindern.

