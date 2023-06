Kaiserliches Flair Imperiales Fest im Badener Kurpark

Die Reitvorführung des k. u. k Dragonerregiments wird am Sonntag, 18. Juni, um 16 Uhr im Kurpark stattfinden. Foto: Michael Poehn

D as Imperiale Fest taucht am Sonntag Baden gerade wie auf einer Zeitreise in die Zeiten der kaiserlichen und königlichen Monarchie.

„Die Veranstaltung wurde 2013, anlässlich des Jubiläums 200 Jahre Kaiserhaus, vom Tourismusverein Baden und Umgebung ins Leben gerufen. Also vor genau zehn Jahren. Seither wird dieses imperiale Fest, ausgenommen in den Coronajahren, jährlich durchgeführt“, sagt die Obfrau des Tourismusvereins Erna Koprax. Überall werden die Badener Wirtschaftsbetriebe eingebunden. Der Höhepunkt des Imperialen Festes ist am Sonntag, 18. Juni. Um 13.45 Uhr findet eine Parade sowie ein Festzug der k. u. k. Traditionsverbände und der Stadtmusik Baden vom Bahnhof durch die Innenstadt zum Kurpark statt. Um 14 Uhr wird dann zur musikalisch umrahmten Festveranstaltung im Kurpark geladen. Festansprachen, Begrüßungen und ein sogenanntes Abschreiten der Front werden zu sehen und zu erleben sein. Um 15 Uhr bringt das Regimentsorchester Wien imperiale Marschmusik, Wiener Melodien und Musik aus bekannten Operetten sowie Werken der Strauß Dynastie zu dem Publikum in die Weltkulturerbe-Stadt. Auch ein Regimentsorchester wird im kaiserlich und königlichen Stil aufspielen. Foto: Michael Poehn Die weiteren Programmpunkte: 16 Uhr: Die Reitvorführung des k. u. k. Dragonerregiments Nr. 2 „Nikolaus Graf Pejacsevich

16.30 Uhr: Festliches Kurkonzert des Orchesters der Bühne Baden im Musikpavillon des Kurparks.

17 Uhr: „Auf imperialen Spuren": Führung durch die Kur- und Kaiserstadt Baden. Treffpunkt Kurpark Haupteingang. Den Besuchern werden an diesem Wochenende auch Badener Wein und kulinarischen Köstlichkeiten im Kurpark geboten. Dazu bieten zahlreiche Kaffeehäuser und Restaurants in der Stadt Speisen und Mehlspeisen aus der Kaiserzeit an. Briefmarken aus der historischen Kurstadt Besonders charmant kann man nun die Urlaubsgrüße aus der Kurstadt mit den neuen Baden Briefmarken verschicken. In Kooperation mit den Kleinen Historischen Städten und der Österreichischen Post wurden vier neue Briefmarken mit unterschiedlichen Motiven aufgelegt. Beim Imperialen Fest werden diese Briefmarken erstmals einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt und können auch käuflich erworben werden. „Kaiserhaus Baden" Medaille – Sonderprägung Der erste Besuch von Kaiser Franz I. in Baden wird aus 1795 überliefert. 1813 kaufte er das Haus Hauptplatz 17. Baden war von 1796 bis 1835 das wichtigste Kurbad der Monarchie. Anlässlich 200 Jahre Kaiserhaus Baden wurden edle Medaillen in Silber und Messing geprägt, die im Rahmen des Imperialen Festes im Kurpark erhältlich sind. Übrigens: Besucher in historischen Uniformen / Kleidern sind beim Imperialen Fest in Baden herzlich willkommen.