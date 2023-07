Alex Kristan gab Stadtmarketing Baden Einblicke in sein Leben

Die Kamingespräche sind das neue abendliche Netzwerkformat des Vereins Stadtmarketing Baden, das den Badener Unternehmern im entspannten Ambiente des Kino Baden interessante Persönlichkeiten näher bringt. Der Kinosaal im Hotel Herzoghof, zur Verfügung gestellt von Michael Göbharter, war am Mittwoch bis auf den letzten Platz ausgebucht. Walter Golob (Golob Wohnen GmbH), Initiator der Kamingespräche, führte diesmal ein lustiges Salongespräch mit dem Komiker, Kabarettisten und Stimmenimitator Alex Kristan, den er sehr gut kennt, war er doch einer seiner ersten Auftraggeber.

„Wir haben ein entspanntes Interview geführt“, schildert Golob. Alex Kristan ließ die Anwesenden in sein Leben als selbstständiger Alleinunterhalter blicken, das nun schon seit über 21 Jahren so erfolgreich läuft. Bis Ende 2024 sind seine Programme ausverkauft. „Ich habe ihn nicht verführt, in Prominente zu schlüpfen, sondern ihn als Mensch hinter die Kulissen blicken lassen“, sagt Golob. „Sympathisch und äußerst offen“ habe er Details aus seinem Leben geschildert. Kristan habe offen dargelegt, wie sein Tag so abläuft und wie seine Programme entstehen. Golob fragte den Starkabarettisten auch, ob er wie Kollege Thomas Stipsits ins Filmgeschäft einsteigen wolle, doch das habe der prominente Gast offen gelassen.

Golob versuchte Kristan auch zu entlocken, welche Tipps er als erfolgreicher Künstler habe, die auch „kleine“ Unternehmer des Stadtmarketings nützen können. So gab Kristan ihnen mit, nicht auf den eigenen Körper zu vergessen und immer den Markt gut zu beobachten.

Golob würdigte weiters: „Hut ab: Kristan war vor einige Tage zuvor krank und hat noch vier Auftritte vor sich und hat trotzdem viel Zeit gefunden, zu uns zu kommen. Er ist länger geblieben und stand noch für Selfies und Gespräche zur Verfügung.“

Insgesamt ist Golob sehr zufrieden über das neue Stadtmarketing-Format der Kamingespräche. Nach dem erfolgreichen Auftakt mit der ehemaligen Schwimm-Olympia-Bronzemedaillengewinnerin von 2008, Mirna Jukić- Berger, dem Gespräch mit Unternehmensberater Manfred Monsberger über Fachkräftemangel und Andreas Kutil, dem Chef des Traditions-Süßwarenhauses „Manner“ über die Entwicklung der Kultmarke „Manner“, stand nun mit Kristan bereits das vierte Kamingespräch vor der Sommerpause auf dem Programm.

Das nächste Kamingespräch im Kino Baden ist am 27. September, mit wem steht noch nicht fest.