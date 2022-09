Klausen-Leopoldsdorfer Paar erfüllte sich Traum der Landwirtschaft

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Theresa und Philipp Gaupmann aus Klausen-Leopoldsdorf haben sich den Traum der eigenen Landwirtschaft erfüllt.

Der Erwerb eines alten Bauernhauses samt Wiesen im Ortsteil Dörfl ist die Grundlage für ihr Projekt „Kantuschhof“ – Biogeflügel aus dem Wienerwald.

Die beiden halten aktuell Wildmasthühner, Puten sowie Weidegänse auf ihrem kleinen „Start-up“-Hof, die alle direkt vermarktet werden. Der nächste Verkauf findet am 9. September, mit Vorbestellung statt. Weitere Infos gibt es unter der Telefonnummer 0650/6961436 sowie auf Facebook bei „Kantuschhof Gaupmann“.

Theresa weiß als ausgebildete Winzerin und Gastronomin ganz genau, wie man selbsterzeugte Produkte vermarktet – und das ist auch ihre große Leidenschaft. Wenn sie nicht gerade hinter dem Schreibtisch in der Arbeit sitzt oder beim Waldheuriger Herzog der Eltern in Großau kellnert, ist Theresa bei jeder Arbeit am Hof dabei und packt mit an.

„Den Willen zum Landwirt sein haben wir auf jeden Fall und den Weg werden wir uns stückchenweise bauen.“ Theresa Gaupmann

Philipp hat die Landwirtschaft und das Werkeln mit Traktoren & Maschinen am Kirschleitenhof schon in jungen Jahren begeistert. So lernte er auch Landmaschinenmechaniker und arbeitet nun als Landmaschinenverkäufer. Letztes Jahr hat er die Ausbildung zum Landwirtschaftsmeister absolviert.

„Da wir beide auf landwirtschaftlichen Betrieben aufgewachsen sind, war es für uns immer der Wunsch Landwirt zu werden“, erklären die beiden. Da jeweils die Brüder von ihnen die elterlichen Höfe übernehmen, entschied das Paar, sich nach etwas anderem umzusehen.

„Wir möchten beide mit den eigenen Händen Lebensmittel erschaffen, dabei auf die höchsten Qualitätsstandards achten und den direkten Kontakt mit den Kunden pflegen. So starteten wir 2020 mit der Direktvermarktung von Weidegänsen auf einem Pachtbetrieb im Nebenerwerb. Nach dem Kauf des Hofes von Dechant Josef Kantusch starteten wir heuer mit Hühnern, Puten und Gänsen in BIO Qualität neu durch.“

Ein Spruch, den Philipp gerne anmerkt ist: „Wo ein Wille, da ein Weg.“ Theresa: „Den Willen zum Landwirt sein haben wir auf jeden Fall und den Weg werden wir uns stückchenweise bauen.“

