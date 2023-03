Aufregung in Pfarre wegen SPÖ-Veranstaltung

Die SPÖ Hirtenberg wollte ursprünglich am 8. April am Kirchenplatz ein Fest mit einer Osterhütte veranstalten, um rote Eier zu verteilen. Unglücklicherweise sollte es aber am Karsamstag stattfinden, was vielen Kirchgehern so gar nicht gefallen hätte und die Aufregung deshalb groß war. Der Karsamstag ist ein Tag der Stille – da passt ein Fest am Kirchenplatz überhaupt nicht dazu, waren sich viele Kirchenbesucher einig.

Die Veranstaltung findet jetzt gegenüber der Kirche am Parkplatz statt. Im Bild das ursprüngliche Plakat. Foto: Dietmar Holzinger, Dietmar Holzinger

„Die SPÖ würde mit dieser Veranstaltung die Gefühle der größten Religion, dem Christentum, bzw. 5 Millionen Katholiken in Österreich zutiefst verletzen. Die geplante Veranstaltung am Kirchenplatz wäre sogar ein 'Sakrileg', hieß es seitens der Hirtenberger Kirchengemeinde unter anderem. Pfarrgemeinderat Leo Halletz war ebenfalls über die geplante Veranstaltung am Kirchenplatz verstimmt.

Bestürzt zeigt sich auch Pfarrer Tomo Cubela: „Der Veranstaltungsort am Kirchenplatz am Karsamstag wäre denkbar unglücklich gewählt, wo doch zugleich die Grabwache des gläubigen Volkes von Hirtenberg in aller Stille gehalten und beim Leichnam Jesu meditiert und gebetet werden soll. Dies würde unsere Kirchenbesucher, die über Jesu Tod nachdenken, erheblich stören. Mit den religiösen Gefühlen der Gläubigen sollte man nicht spielen“. Pfarrer Tomo Cubela suchte das Gespräch mit Bürgermeister Karl Brandtner (SPÖ), um die Gemüter zu beruhigen und den Osterfrieden zu wahren.

Ende gut, alles gut

Bürgermeister Brandtner zeigte sich auch sofort einsichtig und verlegte die Hütte samt Veranstaltung auf den gegenüberliegenden Parkplatz: „Da steckt überhaupt keine böse Absicht dahinter, ganz im Gegenteil. Wir wollen einfach den Kindern und Besuchern eine kleine Freude bereiten. Ich bin aber jederzeit für ein klärendes Gespräch bereit".

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.