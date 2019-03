Geht es um das Thema Bau einer Kartbahn, dann ziehen SPÖ und ÖVP an einem Strang. Die beiden Oppositionsparteien haben sich immer dafür ausgesprochen, dass die Bürger von Leobersdorf befragt werden sollen, ob sie eine solche wünschen oder nicht. Nachdem das die Liste Zukunft als nicht notwendig erachtet hatte, initiierte ÖVP-Gemeindevorstand Johann Zöhling gemeinsam mit SPÖ-Gemeindevorstand Gerhard Tschakert eine Unterschriftenaktion.

„Die Unterschriften wurden vom Bürgermeister überprüft. Insgesamt liegen 510 gültige Unterstützungsunterschriften vor."

Ziel war es, so viele Unterschriften zu sammeln, dass laut Gemeindeordnung eine verbindliche Volksbefragung stattfinden muss. Jetzt gibt Zöhling grünes Licht pro Volksbefragung: „Die Unterschriften wurden vom Bürgermeister überprüft. Insgesamt liegen 510 gültige Unterstützungsunterschriften vor. Die am Stichtag notwendigen 394 Unterschriften wurden somit bei Weitem überschritten.“ Der Gemeinderat muss nun in der nächsten Sitzung eine Volksbefragung anordnen. Gemäß § 64 NÖ Gemeindeordnung hat der Bürgermeister diese binnen vier Wochen nach der Anordnung auszuschreiben.

Zöhling freut sich: „So jetzt ist es amtlich: Es wird eine Volksbefragung geben. Daran kann auch die Mehrheit der Partei Liste Zukunft nichts ändern.“