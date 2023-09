Neue Form der Nahversorgung eröffnet

Mit Ende 2022 schloss der einzige Supermarkt in Mitterndorf seine Türen. Daher setzte sich Bürgermeister Thomas Jechne, SPÖ, intensiv dafür ein, die Nahversorgung in Mitterndorf zu verbessern. Als erster Schritt wurde ein wöchentlicher Bauernmarkt etabliert, am Samstag, 16. September, erfolgte die Eröffnung des KastlGreisslers.

Der KastlGreissler ist ein Selbstbedienungsladen in einem Container mit einer Fläche von etwa 30 Quadratmetern. Hier werden eine Vielzahl von regionalen Lebensmitteln und Grundversorgungsprodukten angeboten, darunter Gebäck, Fleisch- und Wurstwaren, Obst, Gemüse, Milchprodukte, Tiefkühlprodukte und Hygieneartikel. Ein besonderer Fokus liegt auf Nachhaltigkeit, wobei 15 Prozent der Produkte aus unmittelbarer und 50 Prozent aus näherer Umgebung stammen. Die Bezahlung kann sowohl per Bankomatkarte als auch in bar erfolgen.

Der Selbstbedienungsladen hat von Montag bis Donnerstag von 7.30 bis 19.30 Uhr, freitags von 7 bis 21 Uhr und samstags von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Von 8 bis 10 Uhr gibt es spezielle Einkaufszeiten für Pensionisten, denn dann ist Personal direkt im Container, um Kunden bei ihren Einkäufen zu unterstützen.

Angestrebt wird eine langfristige Partnerschaft

Bürgermeister Thomas Jechne betont: „Die Partnerschaft mit dem KastlGreissler ist ein moderner und zukunftsträchtiger Schritt in Richtung langfristiger Lebensmittelsicherstellung. Vor allem ältere Mitmenschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, haben nun die Möglichkeit, alle täglichen Bedürfnisse in ihrer eigenen Ortschaft zu erfüllen.“

Bei der feierlichen Eröffnung des KastlGreisslers freuten sich viele Mitterndorferinnen und Mitterndorfer über die neue Einkaufsmöglichkeit im Ort. Der Bürgermeister von Ebreichsdorf und Landtagsabgeordnete Wolfgang Kocevar, SPÖ, gratulierte Bürgermeister Jechne zu seinem Engagement und kritisierte gleichzeitig das Land Niederösterreich: „Die Gemeinden werden in solchen Situationen vom Land immer wieder allein gelassen und sind gefordert, aus eigener Kraft Unterstützungsmaßnahmen in ihren betroffenen Gemeinden zu initiieren", sagt Kocevar.