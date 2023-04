Baden: 86-Jährige übergab Schmuck und Bares an falsche Staatsanwältin

Zunächst hatte die 86-Jährige Mittwochmittag eine weinerlich und verzweifelt klingende Frau am Telefon, die sich als ihre Tochter ausgab. Berichtet wurde von einem verursachten Crash mit Todesfolge. Später übernahm eine angebliche Staatsanwältin das Telefonat. Der Tenor: Eine hohe Kaution müsse her, ansonsten werde die Tochter inhaftiert.

Die Seniorin willigte sofort ein und begab sich per Taxi zu ihrer Hausbank, um Sparbücher aufzulösen. Gegen 18 Uhr erschien eine weitere vermeintliche Staatsanwältin an der Wohnadresse der 86-Jährigen und erleichterte die betagte Frau in angeblich öffentlichem Auftrag um Wertgegenstände und Bares im Gesamtwert von rund 100.000 Euro.

Beschrieben wurde die Abholerin von der Landespolizeidirektion Niederösterreich als etwas mollige und etwa 1,60 Meter große Frau im Alter von 30 bis 33 Jahren. Sie dürfte stark geschminkt gewesen sein und trug neben einer schwarzen FFP2-Maske u. a. einen dunkelblauen Mantel sowie eine dunkle Hose.

Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, wurden an das Landeskriminalamt Niederösterreich (Tel.: 059133-30 3333) oder an die Polizeiinspektion Baden (Tel.: 059133-3300) erbeten.

Wie kann man sich schützen? Sofort auflegen!

Um sich vor solchen Betrügern am Telefon zu schützen, rät die Polizei, sich gar nicht erst auf ein Gespräch einlassen, sondern sofort auflegen. Die Anrufer sind gut geschult und darauf trainiert am Telefon eine Vertrauensbasis aufzubauen. Sie wissen genau, wie sie jemanden ködern. „Kontaktieren Sie die vermeintlich betroffenen Personen, rufen Sie Ihre Angehörigen an und fragen Sie nach deren Befinden“, so der Ratschlag.

Wichtig dabei sei, sich auch nicht von der Telefonnummer am Display täuschen zu lassen. Diese würde oftmals manipuliert sein, sodass der Eindruck erweckt werde, sie stamme von der Polizei. „Lassen Sie sich von dem Anrufer den Namen und die Dienststelle geben. Rufen Sie auf dieser Dienststelle an und verlangen den zuständigen Beamten. Dabei sollten Sie nicht die vom Anrufer bekannt gegebene Rufnummer verwenden, sondern sich die Telefonnummer aus dem Telefonbuch bzw. Internet suchen bzw. die Telefonnummer 059133 wählen und sich zu der Dienststelle verbinden lassen“, rät die Polizei.

Und eines sei klar, wird betont: „Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge am Telefon bitten"!“ Verdächtige Vorfälle mögen bitte gleich der nächsten Polizeidienststelle unter Telefonnummer 059133 gemeldet werden.

