Bad Vöslau: Fasching wird nur in kleinem Kreis verabschiedet

Die Verabschiedung des Faschings ist eine jährliche Tradition zum Ende der Faschingszeit. Bis Montag hieß es, dieses Jahr könne nun doch wieder ein offizielles Faschingsverbrennen mit närrischem Treiben stattfinden.

Die Faschingsgilde Bad Vöslau musste bekanntlich in der Faschingszeit aufgrund der geltenden Covid-Bestimmungen viele geplante Termine absagen. „Wir hatten leider nicht viel vom Fasching, deswegen freuen wir uns sehr, ihn offiziell beenden zu dürfen“, sagte Michael Lauda, Präsident der 1. Bad Vöslauer Faschingsgilde noch am Montag zur NÖN. Am Dienstag war dann aber doch alles anders. "Aufgrund der aktuellen Verordnung (gültig seit 19.02.2022) und der damit verbundenen Auflagen (z.B. kein Verabreichen von Speisen und Getränken bei über 50 Personen ohne zugewiesene Plätze und FFP2-Maskenpflicht auch outdoor) wird das heurige Faschingstreiben in Bad Vöslau abgesagt", teilte Andrea Jenny von der Touristinfo am Dienstagvormittag den Medien mit.

Die Faschingsgilde wird dennoch, wie traditionell vorgesehen, den Fasching um 17.11 Uhr verabschieden bzw. verbrennen und den Rathausschlüssel wieder zurückgeben - jedoch nur in kleinem Kreis, nicht öffentlich, wie Gildenpräsident Lauda bekanntgibt.

