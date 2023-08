Gasthaus Martinek in Baden reduziert Öffnungszeiten

Eigentlich ist Gustav Martinek seit vier Jahren schon in Pension. Aber der wohl verdiente Ruhestand schaute bislang so aus, dass er weiterhin permanent im Hintergrund im Einsatz war. Und seine Frau Gabi arbeitete als neue Lokalchefin auch oft 14 oder 15 Stunden in der Küche. „Damit die Qualität nicht leidet, haben wir uns daher entschlossen, die Öffnungszeiten zu reduzieren“, sagt Gustav Martinek.

Seit kurzem ist folglich von Dienstag bis Samstag von 15 bis 22 Uhr geöffnet, mit warmer Küche in der Zeit von 16 bis 21 Uhr. Sonntag und Montag ist Ruhetag.

„Ich will keinen zweiten Herzinfarkt bekommen“, sagt Martinek. Und um auch bei Gabi gesundheitliche Probleme vorzubeugen, wurden die notwendigen Schritte vorbereitet. Ein Grund, das Abendgeschäft zu forcieren waren auch die Nächtigungsgäste, die oft Halbpension buchen und daher die Küche in der Zeit ohnedies in Betrieb sei. Die Buchungen seien zuletzt stark angestiegen, die Martineks führen das einerseits auf das geschlossene Hotel Schloss Weikersdorf zurück, aber auch auf die Tourismusschritte der Stadtgemeinde Baden. Und was ihm von Stammgästen berichtet werde, sei, dass Baden nicht mehr hochpreisig unterwegs sei. „Das Preis-Leistungs Niveau in Baden stimmt“, heißt es.

Die Stammkundschaft habe unterschiedlich auf die neuen Öffnungszeiten reagiert. Die meisten Gäste hätten gesagt, „Recht habt ihr“ und die wenigen, die sich darüber beklagten, hätten nach einem Gespräch dann auch „vollstes Verständnis“ für die Schritte gezeigt. Gustav Martinek erinnert daran, dass er und seine Frau in der Corona-Zeit die Stammkunden dahingehend unterstützt haben, in dem sie keinen Ruhetag hatten und so die Menschen nicht im Stich gelassen haben.

Catering-Anfragen hätten zuletzt auch zugenommen und würden gerne angenommen werden. So wurden zum Beispiel am Sonntag Kunden auf der Trabrennbahn beliefert. Von der Mitarbeiterseite sei man derzeit gut besetzt, allerdings musste man erstmals zwei Wochen im Juli einen Betriebsurlaub einführen, da einige Mitarbeiter in der Zeit sonst keine Betreuung für ihre Kinder gehabt hätten, da Schulen und Kindergärten geschlossen waren. Das werde man beibehalten und die ersten zwei Wochen im Juli künftig geschlossen haben. Ansonsten bleibe die drei-bis vierwöchige Betriebssperre im Jänner.