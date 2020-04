Am 16. April wurde im NÖ Landtag das NÖ Covid-19-Gesetz beschlossen, das auch Änderungen der NÖ Gemeindeordnung vorsieht. So wurde bis 31. Dezember die Möglichkeit alternativer Beschlussfassungsformen ermöglicht.

Nach wie vor gilt, dass Organe wie Gemeinde- und Stadtrat sowie Ausschüsse ihre Beschlüsse in Sitzungen fassen, das heißt, die Gemeinderäte treffen an einem Ort zusammen. „Nunmehr sind allerdings für die Dauer außergewöhnlicher Verhältnisse Beschlussfassungen auch im Umlaufweg oder – bei Vorliegen der erforderlichen, technischen Voraussetzungen bei allen Mandataren – via Videokonferenz zulässig“, informiert die Stadt in einer Aussendung. Die Gemeindeordnung habe schon bisher Instrumente vorgesehen, die in Krisensituationen den weiteren Betrieb kommunaler Einrichtungen sichergestellt hätten.

„Die Badener Stadtpolitik wird die Möglichkeiten der alternativen Beschlussfassung für den Gemeinderat vorerst nicht in Anspruch nehmen, sondern bereitet für Mai eine Gemeinderatssitzung vor, um notwendige Beschlüsse, darunter den Rechnungsabschluss für 2019, zu fassen“, heißt es in der Info. Auf Nachfrage erklärt dazu VP-Stadtchef Stefan Szirucsek: „Die Sitzung soll in einem ausreichend großen Raum stattfinden. Unter Einhaltung der empfohlenen Sitzabstände und entsprechender Vorsichtsmaßnahmen für die Mandatare.“ Zuhörer können „aus heutiger Sicht nicht teilnehmen“, sagt Szirucsek.