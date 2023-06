Baden mobil Fest war ein Erfolg

Bei Kaiserwetter nutzten die zahlreichen Gäste die Gelegenheit, um eine Runde mit dem E-Scooter oder einem E-Bike zu drehen, viele entschieden sich auch dafür, sportlich auf einem der Mountainbikes oder Citybikes unterwegs zu sein. Ein regelrechtes „Griss“ herrschte um eine der Probefahrten mit den E-Autos, die ebenfalls im Rahmen des Badener Mobilitätspakets verliehen wurden.

Die zahlreichen Gäste nutzten die Gelegenheit, die Fahrzeuge des Badener Mobiltitätspakets zu testen. Foto: 2023psb/c.kollerics, Sedrick Kollerics

Aber auch für die zahlreichen Kinder drehte sich beim Baden mobil Fest alles um die Faszination Mobilität: Beim Zweirad-Geschicklichkeitsparcours bewiesen die Mädchen und Burschen, dass sie mit ihren Fahrrädern auch Herausforderungen hervorragend meistern können, während die Kleinsten begeistert mit den Bobbycars unterwegs waren. Lebensfreude herrschte auch beim Hüpfzug und an der Kinderschminkstation.

Strahlende Gesichter gab es natürlich auch bei den Gewinnern des Gewinnspiels, die sich über ein Faltrad, ein Klimaticket bzw. einen ÖBB-Gutschein freuen konnten.

Die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner des Nachmittags: Christine Prutsch freute sich über einen ÖBB Gutschein, Hanna aus Wien nahm strahlend ihr Faltrad in Empfang und Andreas strahlte über ein Klimaticket, das er sich kommende Woche eigentlich kaufen wollte. Bürgermeister Stefan Szirucsek, Vizebürgermeisterin Helga Krismer und Marie-Therese Jutz gratulierten herzlich. Foto: 2023psbc.kollerics

Bürgermeister Stefan Szirucsek und Vizebürgermeisterin Helga Krismer betonen dabei: „Der große Erfolg unseres Baden mobil Festes bestätigt, was uns auch die bisherigen Nutzungszahlen zeigen: Mit dem breit gefächerten, flexibel nutzbaren Angebot des Badener Mobilitätspakets, das wir gemeinsam mit dem Konsortium ÖBB 360 in unserer Stadt anbieten, sind wir in jeder Hinsicht am Puls der Zeit.“

Auch ÖBB Chef Andreas Matthä, der persönlich beim Baden mobil Fest dabei war, weiß: „Das gemeinsam mit der Gemeinde Baden erarbeitete Mobilitätspaket wird sehr gut angenommen. Dafür steht auch die Anzahl der Fahrten, die seit dem Start des Angebotes bereits erfolgt sind. Wie zum Beispiel rund 150 Ausfahrten mit den Fahrrädern – allein im Zeitraum von 15. April bis 31. Mai.“

ÖBB CEO Andreas Matthä, Bürgermeister Stefan Szirucsek und Vizebürgermeisterin Helga Krismer freuten sich über den großen Erfolg des Baden mobil Festes. Foto: 2023psb/c.kollerics, Sedrick Kollerics

Auch Bürgermeister Stefan Szirucsek, ÖBB CEO Andreas Matthä und Vizebürgermeisterin Helga Krismer hatten beim Testen der E-Scooter viel Spaß. Foto: 2023psböbb-scheiblecker