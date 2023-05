Stadt Baden baut fünf neue Kindergartengruppen

Die NÖ Kindergartenoffensive sieht die Aufnahme von Zweijährigen in die Niederösterreichischen Landeskindergärten vor. Lange wurde in Baden getüftelt, wie viele neue Gruppen das für die Stadt bedeuten würde. Kurzfristig ging man sogar von elf neuen aus. Am Freitag berichteten Bürgermeiste Stefan Szirucsek (ÖVP) und Vizebürgermeisterin Helga Krismer (Grünen), dass das Amt der NÖ Landesregierung bei einer kommissionellen Überprüfung festgestellt hat, dass in Baden fünf weitere Kindergartengruppen errichtet werden müssen.

Laut Szirucsek könnten diese fünf durch je einen Zubau beim Kindergarten Melkergründe und beim Kindergarten Biondekgasse sowie durch einen Neubau neben der Volksschule Radetzkystraße erfolgen.

„Die Stadtgemeinde Baden bietet ein umfassendes Angebot. Die Öffnungszeiten, die Betreuung in den Ferien sowie Früh- und Spätbetreuung sind Grundlage für die hohe Betreuungsquote in Baden. Mit der Errichtung neuer Kindergartengruppen wird das Angebot für unsere Familien weiter verbessert“, konstatiert Szirucsek. Und Krismer hebt hervor: „Der Stadt ist es wichtig, die bestmöglichen Voraussetzungen zu schaffen, um Kindern viel Raum und Unterstützung zur Entwicklung ihrer sozialen und kognitiven Fähigkeiten zu geben. Mit diesem Beschluss schaffen wir die Voraussetzungen, Eltern weiter zu entlasten und Kinder bestmöglich auf ihrem Weg ins Leben zu begleiten.“

Bürgerwunsch Fitnesspark soll umgesetzt werden

Szirucsek und Krismer stellten der Presse folgende angedachte Lösungen vor. Die erste betrifft die Erweiterung des Kindergarten Melkergründe. Das Land Niederösterreich ist Eigentümerin des Grundstückes Schwartzstraße 50, auf dem sich das Gebäude der Bezirkshauptmannschaft befindet. In der Josef Höfle-Gasse grenzt eine 1.442 m² große Teilfläche unmittelbar an den Freibereich des Kindergartens Melkergründe in der Josef Kollmann-Straße 6. „Die Stadtgemeinde Baden hat die Möglichkeit, diese Teilfläche für die Erweiterung des Kindergartenstandorts anzukaufen“, berichtet Szirucsek. Ein Teilungsplanentwurf des Amtes der NÖ Landesregierung und eine Liegenschaftsbewertung eines allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen, der den Verkehrswert dieser 1.442 m² großen Teilfläche mit 462.000 Euro bewertet, liegen vor. Diese Teilfläche soll laut dem Stadtchef der Erweiterung des Kindergartens Melkergründe und der Errichtung eines Outdoor-Fitnessparks dienen. Beim diesem Projekt handelt es sich um jenes, das bei einem Bürgerbefragungsprozess als meist gewähltes hervorgegangen ist.

Neuer Kindergarten in Radetzkystraße statt Schimmergasse

In der Radetzkystraße ist der Neubau eines ganzen Kindergartens vorgesehen. Denn der Kindergarten Schimmergasse ist laut Bürgermeister Szirucsek in die Jahre gekommen und soll an einem neuen Standort errichtet werden. Dafür wurde nun folgende Lösung gefunden: Neben der Volksschule Weikersdorf in der Radetzkystraße liegen zwei unbebaute Grundstücke mit der Widmung Bauland Sondergebiet Schule. Diese stehen im Eigentum der Immobilien Baden GmbH. Szirucsek: „Unter Hinzuziehung der derzeit als Außenfläche der Schule genutzten, direkt an der Radetzkystraße gelegenen Gemeindegrundstücke kann ein ausreichend großes Grundstück östlich der Volksschule geschaffen werden, auf der ein Kindergarten errichtet werden soll.“ Dafür sei die Übertragung der Flächen an die Immobilien Baden GmbH & Co KG notwendig.

Erweiterung des Kindergartens Biondekgasse

Außerdem ist die Erweiterung des Kindergartens Biondekgasse vorgesehen. Eigentümerin der Liegenschaft ist die Immobilien Baden GmbH und Co KG. Das nebenstehende Grundstück steht im Eigentum der Stadtgemeinde Baden. Eine ca. 600 m² große Teilfläche dieses Grundstücks wurde dem Verein Gemeinschaftsgarten Baden mit Sondernutzungsvertrag zur Verfügung gestellt.

„Da diese Fläche für einen zweigruppigen Zubau beim Kindergarten Biondekgasse benötigt wird, soll der Sondernutzungsvertrag unter Einhaltung der vertraglich vereinbarten Kündigungsfrist zum 31. Dezember 2023 aufgekündigt und diese Teilfläche ebenfalls an die Immobilien Baden GmbH & Co KG zur Ermöglichung des Kindergartenzubaus übertragen werden“, kündigtt Szirucsek an. Dem Verein soll ein angrenzendes Ersatzgrundstück als Gemeinschaftsgarten zur Verfügung gestellt werden.

Die Eröffnung der fünf neuen Kindergartengruppen ist für 1. September 2024 geplant.

