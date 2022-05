Baden: Stöbern und verkaufen unter freiem Himmel

Vollbild

FB

Der Kindersachen-Flohmarkt: Ein buntes Treiben unter freiem Himmel am Vorplatz der Kirche St. Christoph in Baden. Über 40 Verkäufer - darunter viele Kinder - bieten Spiele, Bücher, Sportgeräte oder sommerliche Bekleidung für 0 bis 15-Jährige an. Mitten unter ihnen, zur tatkräftigen Unterstützung, wird Pfarrer Bogdan Pelc sein.

1 /2