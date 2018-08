Am vergangenen Samstag fand bei der Feuerwehr das Weinfest der „Klausna Dirndl“ statt. Es war ein überaus gemütlicher, warmer Sommerabend und die Stimmung war hervorragend.

Seit dem Jahr 1989 gibt es in Klausen-Leopoldsdorf die ausgesprochen erfolgreiche Schuhplattlergruppe der „Kirschleiten Buam“. Einige Mädchen wollten gerne mitmachen, was die Burschen aber ablehnten. So gründeten die Mädchen im Jänner 2015 kurzerhand ihre eigene Gruppe und gaben ihr den Namen „Klausna Dirndl Rocka“. An jedem Freitag treffen einander die 13 jungen Damen im Alter von 16 bis 24 und proben für ihre bis dato sehr erfolgreichen Auftritte.

So traten sie im September 2016 sogar schon bei der „Wiener Wiesn“ auf. Die nächste Aufführung der engagierten jungen Plattlerinnen wird im Rahmen des Frühschoppens auf dem großen Further Dorffest am Sonntag, 9. September ab 11 Uhr stattfinden.