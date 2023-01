Vinzenzi, wie es früher einmal war

Der Überlieferung nach geriet am 22. Jänner vor 200 Jahren ein Holzknecht im Gebiet von Klausen-Leopoldsdorf, beim Holztransport mit seinem Schlitten, in große Gefahr. Wäre der Schlitten umgestürzt, hätte die Fuhre den Arbeiter erschlagen. In seiner Todesangst rief er den Heiligen Vinzenz an, der Schlitten fand seine Spur wieder und der Arbeiter blieb verschont. Dieses „Wunder“ machte die Runde und seit dieser Zeit wird in diesem Raum der Heilige Vinzenz als Patron der Holzknechte gefeiert.

Mit dabei die ÖVP Bürgermeister Manfred Krombholz und Franz Winter , ÖVP Landesrat Martin Eichtinger und die ÖVP- Landtagsabgeordneten Christoph Kainz und Josef Balber .

